China quer trabalhar com Países Baixos nas cadeias de abastecimento

As relações entre os dois países foram abaladas pelas restrições impostas pelos Países Baixos às exportações de equipamento de fabrico de semicondutores, componentes essenciais na produção de alta tecnologia, para a China.

Os semicondutores e a tecnologia necessária para a sua produção são cada vez mais sensíveis, à medida que Pequim tenta desenvolver a própria indústria de alta tecnologia, o que tem implicações militares.

Wang sublinhou "o valor" que a China atribui aos seus laços com os Países Baixos, manifestando o desejo de estabelecer "contactos estreitos" com o novo governo neerlandês, segundo um comunicado emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros do país asiático.

Reiterou também o "apoio da China ao processo de integração europeia e ao crescimento e desenvolvimento" da União Europeia (UE), sublinhando a importância da "independência estratégica da região".

Wang condenou as recentes "acusações infundadas feitas contra a China" na cimeira da NATO, realizada esta semana em Washington.

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, criticou Pequim por "apoiar a economia de guerra russa" contra a Ucrânia e avisou que "a China não pode facilitar o maior conflito na Europa na história recente sem afetar negativamente os seus interesses e reputação".

Wang defendeu o historial de paz e segurança da China, reafirmou o papel de Pequim como "força estabilizadora na comunidade internacional" e instou a aliança transatlântica a "evitar interferir nos assuntos" da Ásia.