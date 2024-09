Chuvas torrenciais afetam gravemente o Sahel e o corno de África

Desde julho que chuvas torrenciais e as inundações que provocam, não param neste país demidesértico.





As Nações Unidas atualizaram esta segunda-feira o número de vítimas, para 341 mortos e 1,5 milhões forçados a abandonar as suas terras.

De acordo com a OCHA, a Organização da ONU para a Coordenação das Questões Humanitárias, "as 23 províncias do país são atualmente afetadas pela crise das inundações, que se tem tornado cada vez recorrente nos anos recentes".O governo do Chad não publicou ainda um balanço global das intempéries que há várias semanas fustigam este país pobre do Sahel.Na semana passada, 14 alunos e o seu professor morreram na derrocada de uma escola após chuvas torrenciais na província de Ouaddai. Em meados de agosto, na província montanhosa de Tibesti, as inundações fizeram pelo menos 54 mortos.

De acordo Idriss Abdallah Hassan, diretor do observatório meteorológico do Chad, nesta última região e em tempo normal, "a precipitação dificilmente chega aos 200 mm por ano". O fenómeno climático das inundações ocorre "a cada cinco ou dez anos".

Alerta da ONU

A frequência parece estar a ficar mais apertada.e desencadeou uma grave crise humanitária, agravando a precaridade alimentar dos habitantes.Nesse anos, mais de 350 mil hectares de culturas foram destruídos e perderam-se 20 mil cabeças de gado. Milhares de casas, escolas, centros de saúde e infraestruturas públicas sofreram estragos consideráveis, de acordo com um balanço da OCHA.Na semana passada,na região, apelando a uma "ação imediata e a um financiamento suficente" para enfrentar a "crise climática".

O verão de 2024 está a ser apontado como o mais quente jamais medido, com recordes sucessivos de temperatura desde há mais de um ano, com um cortejo de canículas, secas e inundações mortíferas, alimentadas por um aquecimento climático sem tréguas.

, de acordo com números publicados pelas autoridades no início de setembro.Neste país, a par da Nigeria e do Mali, "centenas de milhares de crianças" foram obrigadas a abandonar as suas casas antes do início do ano escolar, devido às intempéries e graves inundações, referiu a Organização Não Governamental Save The Children.

A OCHA referiu a 5 de setembro que as tempestades estão a afetar igualmente o Sudão do Sul, um dos países mais pobres do mundo, tendo afetado mais de 700 mil pessoas.





Nas últimas semanas, o Iémen foi igualmente atingido pelas graves intempérie, com cerca de 562 mil pessoas afetadas referiu por seu lado a OIM, Organização Mundial para as Imigrações.

Zonas semi-desérticas do Marrocos registaram também chuvas torrenciais e violentas torrentes que fizeram pelo menos 11 mortos e nove desaparecidos desde sexta-feira.





Em dois dias choveu tanto como num ano inteiro, revelaram as autoridades. Um fenómeno "excecional" que afetou também a vizinha Argélia.





com agências