Cinco mortos em colisão entre comboio de passageiros e de mercadorias na Índia

Um comboio de mercadorias colidiu com uma composição Kanchanjunga Express - um serviço que liga Bengala Ocidental e os estados Assam e Tripura - no distrito de Darjeeling, escreveu a ministra-chefe estadual, Mamata Banerjee, nas redes sociais.

"Foi iniciada uma ação de emergência", acrescentou a responsável, referindo que os trabalhos de resgate estão em curso.

Um responsável da polícia Abhishek Roy disse à rede de televisão de Nova Deli que pelo menos cinco pessoas morreram e 25 ficaram feridas na sequência da colisão, que ocorreu perto da estação de New Jalpaiguri.

Em junho do ano passado, mais de 280 pessoas morreram num acidente de comboio no leste da Índia, num dos piores acidentes ferroviários do país em décadas.

O acidente mais mortífero da história do país ocorreu em 06 de junho de 1981, quando sete carruagens de um comboio que atravessava uma ponte no estado oriental de Bihar caíram no rio Bagmati, matando entre 800 e 1000 pessoas.