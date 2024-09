Companhia Yemenia Airways condenada por homicídio negligente

O Tribunal da Relação da capital confirmou o acórdão de 14 de setembro de 2022 que tinha sancionado a empresa com a coima máxima prevista na lei à data dos factos, ou seja, 225 mil euros.

Na noite de 29 para 30 de junho de 2009, quando se preparava para aterrar no aeroporto de Moroni, capital das Comores, o voo 626 da Yemenia - Linhas Aéreas do Iémen despenhou-se no Oceano Índico, matando 141 passageiros, incluindo 65 franceses, e 11 tripulantes.

Apenas uma criança de 12 anos sobreviveu depois de ter passado horas agarrada aos destroços do avião.

As investigações efetuadas às caixas negras, encontradas no final de agosto de 2009 a 1.280 metros de profundidade, levaram à conclusão de que o acidente se deveu a uma série de erros de pilotagem.

O Tribunal da Relação apurou ainda a atribuição no voo de um copiloto com "deficiências profissionais".