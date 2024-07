Comunidade Política Europeia reúne-se no Reino Unido

Numa intervenção durante a abertura da cimeira, que decorre no Reino Unido, Volodymyr Zelensky congratulou-se pelo sentido de união de mostrado pela Europa, concluindo que isso significa que Putin falhou o principal objetivo, que era dividir a Europa".



"Esta é a nossa vantagem, mas só se mantém enquanto continuarmos unidos", acrescentou o presidente ucraniano, deixando uma crítica velada a Viktor Órban por ter visitado Moscovo no início do mês para se encontrar com o Presidente russo, Vladimir Putin, coincidindo com o início da presidência húngara do Conselho da União Europeia este semestre.