Confrontos entre polícia e manifestantes que contestam assassinato de apoiantes de Venâncio Mondlane

Uma carga policial que nem jornalistas e até o candidato presidencial Venâncio Mondlane escaparam.O candidato falava com os jornalistas, mas foi obrigado a fugir depois da investida das autoridades moçambicanas.Foram disparados tiros para o ar, e registaram-se confrontos entre a polícia e manifestantes.A multidão respondeu ao lançamento de gás lacrimogéneo, com o arremesso de pedras em direcção às forças de segurança como nos conta, a partir de Maputo, o repórter Orfeu de Sá Lisboa, correspondente da RDP África, na capital de Moçambique, que testemunhou os momentos de grande tensão.O candidato Venâncio Mondlane garante que os protestos não acabaram.Ainda sem qualquer número de feridos na manifestação desta manhã, Mondlane pede que o protesto de hoje termineDeclarações aos jornalistas de Venâncio Mondlane, junto ao local do protesto, no centro de Maputo, em Moçambique.