Conselheiro de Kennedy Jr. quer fim da vacinação contra a poliomielite e hepatite B

Aaron Siri é o nome do advogado que tem ajudado Kennedy Jr. a selecionar os futuros administradores da saúde, que deverão entrar em funções quando Donald Trump tomar posse, no início do próximo ano.Segundo uma investigação dopublicada esta sexta-feira, Siri está envolvido nos esforços de longa data para forçar a Food and Drug Administration (FDA), agência federal dos EUA que gere a segurança dos medicamentos, a revogar a aprovação desta entidade a uma série de vacinas.

Entre as vacinas em questão, que salvam a vida e asseguram a saúde de milhões de norte-americanos, estão a da poliomielite e a da hepatite B.

De acordo com oe os dois homens têm perguntado aos entrevistados qual a posição destes em relação às vacinas.

O próprio Kennedy já assumiu ser cético quanto à eficácia das inoculações, mas garantiu não ter planos para revogar a autorização de vacinas caso seja confirmado pelo Senado dos EUA para o cargo de secretário da Saúde.

A porta-voz de Kennedy Jr., Katie Miller, confirmou entretanto que Siri tem estado a aconselhá-lo, mas assegurou que este “tem sempre dito que quer transparência quanto às vacinas e dar às pessoas a possibilidade de escolher”.

No entanto, a proximidade entre o sobrinho do ex-presidente John F. Kennedy e Aaron Siri está a levantar preocupações acerca das futuras decisões do primeiro, tendo em conta o seu envolvimento no movimento anti-vacinação.

Kennedy insiste em associar vacinas a autismo



Siri trabalha em estreita colaboração com a Informed Consent Action Network (ICAN), uma organização sem fins lucrativos defensora da “liberdade médica” que há muito trava uma guerra contra as vacinas.

Segundo oem nome da ICAN.Esta doença infeciosa é provocada pelo poliovírus, contraído através da ingestão de substâncias contaminadas. Em tempos era das doenças mais temidas pelos americanos mas, com a administração da vacina, acabou por ser erradicada do país.Aaron Siri esteve envolvido em ações judiciais que pediam a retirada ou a suspensão das vacinas contra a poliomielite e a hepatite B, tendo também apresentado uma petição à FDA para, de acordo com oEsta semana, Donald Trump afirmou que Kennedy Jr. poderia investigar as vacinas devido a uma alegada associação à doença de autismo, o que já foi repetidamente desmentido por especialistas.