Conselho Europeu analisa investimentos face aos EUA e China

Reunidos na capital húngara sob os auspícios da presidência rotativa do Conselho da UE assumida pela Hungria,do bloco comunitário, incluindo o primeiro-ministro português, Luís Montenegro,, de acordo com o rascunho a que a agência Lusa teve acesso.A reunião acontece num contexto de mudanças políticas nos Estados Unidos, depois de Donald Trump ter sido eleito na terça-feira o 47.º Presidente da história norte-americana, e num momento em que se admite que o republicano se foque mais nos interesses norte-americanos, o que causa receios sobre o impacto nas relações transatlânticas entre Bruxelas e Washington.O encontro de alto nível surge depois de o ex-primeiro-ministro italiano Mario Draghi ter enumerado, num relatório divulgado em setembro, falhas no investimento comunitário e atrasos em termos industriais, tecnológicos e de defesa, situação que a UE quer agora reverter.