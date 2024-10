Contagem decrescente. Missão Europa Clipper vai procurar vida em lua de Júpiter

A nave espacial Europa Clipper da NASA está programada para ser lançada esta segunda-feira do Centro Espacial Kennedy, na Florida, a bordo de um foguete SpaceX Falcon Heavy.







A missão Europa Clipper colocará uma sonda espacial em órbita em torno do planeta Júpiter para realizar uma investigação detalhada da lua Europa.







Os cientistas detetaram evidencias de existir um oceano de água líquida sob a

“Viagem a um mundo aquático”

De acordo com os cientistas, a sonda Clipper não é uma missão de deteção de vida. Porém, está programada para investigar se a lua Europa “é um lugar promissor para encontrar uma resposta à pergunta fundamental sobre o nosso sistema solar e além: estamos sozinhos?”.





Europa é uma das 79 luas do planeta gasoso Júpiter. Está entre as quatro maiores, com um diâmetro de 3.121,6 quilómetros, sendo um pouco menor que a Lua terrestre. É também a sexta lua mais próxima do planeta. Está localizada a 628 milhões de quilómetros da Terra.





Os investigadores suspeitam de que os ingredientes para a vida — água, química e energia — podem existir em Europa. Em missões anteriores foram detetadas “fortes evidências de um oceano sob a espessa crosta gelada da lua, potencialmente com o dobro de água líquida de todos os oceanos da Terra combinados”.





A imagem da esquerda mostra a aparência natural de Europa e a imagem da direita usa cores para destacar a crosta de água e gelo | NASA







Coloca-se então a possibilidade de Europa poder abrigar um conjunto de compostos orgânicos, que são “blocos de construção químicos essenciais para a vida”. Esta missão espacial deverá ajudar os cientistas a confirmar se de facto os orgânicos estão presentes e se sim, a investigação detalhada da Europa Clipper procurará “evidências de fontes de energia sob a superfície da lua”.





"A sonda procurará as impressões digitais de compostos orgânicos que formam os blocos de construção da vida e recolherá amostras de quaisquer gases ejetados da lua para obter evidências de habitabilidade", explicam os responsáveis pela missão.





Para Morgan Cable, astrobiólogo e membro da equipa científica do Europa Clipper no Laboratório de Propulsão a Jato da NASA no sul da Califórnia, "é importante compreender como é esse oceano alienígena — o tipo de química ou mesmo bioquímica que pode lá existir”.







“Se descobrirmos vida tão longe do Sol, isso implica uma origem de vida separada da Terra”, observa Mark Fox-Powell, microbiologista planetário da Open University, citado na BBC.



“Se isso acontecer duas vezes no nosso sistema solar, pode significar que a vida é realmente frequente”, acrescenta.







A nave espacial começará a orbitar Júpiter em abril de 2030 e, em 2031, começará a realizar os 49 voos. Os sobrevoos à lua Europa deverão ocorrer a uma distância de 25 quilómetros da superfície.



Maior nave espacial



é a maior nave espacial que a NASA já construiu para uma missão planetária.





A sonda espacial Europa Clipperque a NASA já construiu para uma missão planetária.

O núcleo da Europa Clipper a ser testado no Laboratório de Propulsão a Jato, em Pasadena, Califórnia | David Swanson - Reuters







Depois de abandonar o engenho de propulsão, cerca de três horas após o lançamento, a nave abrirá os enormes painéis solares. A Europa Clipper tem de envergadura 30,5 metros, de uma ponta à outra, quando estes estão estendidos.





A jornada até Júpiter é longa e, "em vez de seguir um caminho reto até lá, a Europa Clipper fará um loop em torno de Marte e depois da Terra, ganhando velocidade à medida que é impulsionada pela gravidade dos dois planetas". A nave espacial da missão foi construída para ter a capacidade de aguentar a pressão da radiação numa órbita longa e circular em torno de Júpiter.











A nave espacial Europa Clipper da NASA é colocada dentro de carenagens de carga útil, no Kennedy Space Center da NASA na Flórida. As carenagens protegerão a nave espacial durante o lançamento | NASA/Ben Smegelsky