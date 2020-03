Há oito casos do novo coronavírus em Portugal. O mais recente é o de uma mulher, que se encontra internada no Hospital Curry Cabral, em Lisboa. Continuamos a acompanhar ao minuto o quadro internacional da propagação da doença.

10h10 - Mulher de 99 anos é a terceira morte em Espanha



Uma mulher de 99 anos, que morreu em Madrid, é a terceira vítima mortal do novo coronavírus em Espanha.



As outras duas vítimas mortais são um homem de 82 anos que morreu na Biscaia e um de 69 anos que faleceu em Valência.





10h10 - Basílica de Belém encerrada



A Basílica de Belém vai ser encerrada por precaução, anunciou o responsável eclesiástico.







10h05 - Reuniões públicas proibidas em três localidades gregas



A Grécia, que regista 10 casos confirmados pelo novo coronavírus, incluindo um em estado grave, proibiu qualquer reunião pública em três regiões oeste do país.



A Organização Nacional de Saúde Pública (EODY) anunciou o encerramento de escolas, universidades e "a suspensão de qualquer reunião de massa" até 6 de março, nas regiões da Acaia e Elis em a península do Peloponeso, bem como na ilha jônica de Zante.



As medidas foram anunciadas depois de um homem de 66 anos, que esteve em Israel e no Egito, ter sido hospitalizado no hospital de Patras, com uma pneumonia grave. Segundo os órgãos de comunicação social gregos, a mulher também está infetada.





10h00 - Mais de 95 mil casos no mundo



O número de casos do novo coronavírus no mundo chegou aos 95371, em 84 países e territórios. Há ainda o registo de 3824 mortos.



Segundo a AFP foram registados 561 novos casos e 36 mortos, nas últimas 24 horas.







9h50 - Alemanha regista 109 casos em 24 horas



O número de casos confirmados na Alemanha aumentou para 109 em 24 horas.



Na manhã de quinta-feira existiam 349 casos espalhados pelo país.



O Estado mais atingido é a Renânia-Vestefália, a mais populosa do país, que regista 175 casos.





9h30 - 467 novos casos na Coreia do Sul



As autoridades sul-coreanas anunciaram o surgimento de 467 novos casos positivos nas últimas 24 horas. Elevando assim para mais de seis mil o número de infetados.



A Coreia do Sul, com 6088 pessoas infetadas, regista o maior número de casos depois da China.







9h21 - Onze mortos nos Estados Unidos



O número de mortos pelo novo coronavírus subiu para 11 nos Estados Unidos.



A última vítima mortal foi registada na Califórnia, trata-se de um idoso com problemas de saúde, que revelou resultado positivo na passada terça-feira. Segundo as autoridades de saúde pública, o homem viajou num cruzeiro, que partiu de São Francisco para o México em Fevereiro.



Foi a primeira morte por Covid-19 fora do Estado de Washington.



O governador da Califórnia já declarou o estado de emergência.







9h05 - Primeira morte na Suíça



As autoridades suíças confirmaram a primeira vítima mortal do novo coronavírus.







Trata-se de uma mulher de 74 anos, da zona oeste do país, que estava internada no Hospital de Lausanne, no cantão de Vaud. Era considerada uma doente de alto risco, pois sofria de outras doenças crónicas.



Estão confirmados 85 casos no país.





9h00 - Iraque cancela orações de sexta-feira



O Iraque cancelou as orações de sexta-feira na cidade xiita de Kerbala devido a preocupações com o contágio pelo novo coronavírus.



Kerbala, e a cidade vizinha de Najaf, atraem milhares de peregrinos xiitas iraquianos e estrangeiros.









8h50 - 229 casos confirmados em Espanha



Espanha confirmou mais dois casos do novo coronavírus no país. Esta quinta-feira surgiram dois novos contágios. Um nas Astúrias e outro em Mallorca. O que eleva para 229 os casos confirmados.



O Covid-19 já provocou duas vítimas mortais em Espanha. Um homem de 82 que sofria de várias doenças crónicas e que faleceu de pneumonia ontem na Biscaia.







8h40 - Coreia do Sul investiga sede do grupo Shincheonji



As autoridades sul-coreanas estão a investigar a sede do grupo religioso Shincheonji, que está no centro do novo coronavírus no país.



Uma equipa, formada por epidemiologistas, está a verificar as listas dos membros e participantes do grupo.







A cidade de Gyeongsan, onde está sedeado o grupo religioso, foi considerada como a “zona de cuidados especiais”. É a terceira no país.







Na Coreia do Sul estão confirmados 5766 casos do novo coronavírus e 35 mortes.





8h35 - Governo prepara hospitais militares para eventual surto



O Ministério da Defesa está a fazer um levantamento de instalações militares para colocar à disposição em caso de aumento do surto de Covid-19 em Portugal, estando já a realizar obras no Hospital das Forças Armadas do Porto.



"Nós temos algumas instalações militares, nomeadamente nos nossos hospitais, com alguma capacidade sobrante e com alguma capacidade de recuperar, a curto prazo, instalações para a utilização, se necessário, de uma população doente maior do que a habitual", afirmou à agência Lusa o ministro da Defesa, João Gomes Cravinho.



"Para já, estamos a olhar para capacidade sobrante no hospital das forças armadas do Porto, que tem um conjunto de salas, é um edifício muito grande, e tem um conjunto de salas que não estão a ser utilizadas neste momento e que, com algum investimento, podemos recuperar", referiu João Gomes Cravinho.





8h25 - Mais dois casos positivos no Porto



Foram confirmados mais dois casos positivos no Hospital de São João no Porto. São agora oito os casos confirmados em Portugal.







Um homem de 50 anos que veio de Itália e está no Centro Hospitalar Universitário de São João. A situação clínica está estável.



O outro caso é também um homem de 49 anos com ligação a caso confirmado, está no Centro Hospitalar Universitário de São João. A situação clínica está estável.







Os doentes estão internados em hospitais do Porto, Coimbra e Lisboa.







8h15 Bósnia Herzegovina confirma primeiro caso



As autoridades confirmaram o primeiro caso de Covid-19 no país. O caso foi diagnosticado na República Srpska, uma das duas divisões políticas do país.



A Bósnia está localizada na Península dos Balcãs, na fronteira com a Croácia e a Sérvia.







8h04 - Ponto de situação

Linha Saúde 24 esgota capacidade

ESMAE suspende as aulas

Situação internacional

Dos seis casos confirmados em território português, um contraiu o novo coronavírus em Espanha e três foram contagiados em Itália. Os outros dois têm ligação ao português que esteve em Espanha.O quadro clínico de todos os doentes é estável.A Direção-Geral da Saúde adianta ainda que há neste momento 81 pessoas sob vigilância.Em Portugal, já se registaram, ao todo, 117 casos suspeitos.Pelo menos 25 por cento das chamadas relacionadas com o novo coronavirus terão ficado por atender e o Serviço atingiu um máximo histórico.Na segunda-feira, recebeu mais de 13.500 chamadas - um quarto ficou por atender Na Linha de Apoio, criada há algumas semanas para dar orientações aos médicos, a situação é ainda pior.Os sindicatos dizem que há clínicos que esperam horas para serem atendidos e outros que nem sequer conseguem atendimento. A ministra da Saúde garante que a linha que se destina a apoiar os médicos vai ser reforçada.A Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo no Porto vai suspender as aulas. Em causa está o facto de um professor ter contraído o novo coronavírus. Trata-se de um homem de 44 anos que está internado no Hospital de São João.O docente esteve em Itália em fevereiro.A instituição de ensino suspendeu a atividade letiva e vai encerrar até novas orientações.O surto de Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus que pode levar a infeções respiratórias como pneumonia, já provocou mais de 3200 mortos e infetou mais de 93 mil pessoas em 78 países.Além das 3012 vítimas mortais na China Continental, há a registar mortes no Irão, Itália, Coreia do Sul, Japão, França, Hong Kong, Taiwan, Austrália, Tailândia, Estados Unidos e Filipinas.A Organização Mundial de Saúde declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para "muito elevado".