Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a pandemia do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações





7h41 - Mais de um milhão de casos na América Latina



O número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus na América Latina e nas Caraíbas ultrapassou um milhão no domingo, metade dos quais no Brasil, segundo contagem da agência France Presse com base em dados oficiais.



Desde o início da pandemia, foram oficialmente registado um total de 1.016.828 casos de Covid-19 na América Latina e nas Caraíbas, incluindo 514.849 no Brasil, o país da região mais afetado pela doença.



O Brasil é, com 29.314 mortes registadas, o quarto país do mundo em termos de mortalidade devido ao novo coronavírus, atrás dos Estados Unidos (103.781 mortes), do Reino Unido (38.376) e da Itália (33.340).



Com 164.476 pessoas infetadas, o Peru é o segundo país mais afetado da América Latina.



7h20 - Número de mortes no Brasil ascende a 29.314







O Brasil registou 480 mortos e 16.409 infetados pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, totalizando agora 29.314 óbitos e 514.849 casos confirmados desde a chegada da pandemia ao país.



As autoridades brasileiros já registaram a recuperação de 206.555 pacientes infetados, sendo que 278.980 doentes estão sob acompanhamento.



O Estado de São Paulo, foco da Covid-19 no país, concentra 109.698 casos de infeção e 7615 mortes. Segue-se o Rio de Janeiro, que soma 53.388 casos diagnosticados e 5344 vítimas mortais.



Segundo o Ministério brasileiro da Saúde, está ainda a ser investigada a eventual relação de 4208 mortes com a doença, naquele que é o quarto país no mundo com o maior número de vítimas mortais em decorrência da Covid-19, e o segundo em relação ao número total de infetados.



Principais restrições na Área Metropolitana de Lisboa





Até dia 4 de junho



O quadro em Portugal

O quadro internacional

As autoridades de saúde decidiram avançar com medidas de segurança mais apertadas na região da Grande Lisboa.Podem vir a ser realizados cerca de sete mil testes diários aos mais jovens, pessoas que se desloquem mais e que na grande maioria não apresentem sintomas.Quem estiver infetado, mas não tenha condições para ficar em isolamento em casa, será confinado noutros locais.A ministra da Saúde esteve reunida com os autarcas da Amadora e de Sintra. Na Amadora, há 840 casos confirmados e em Sintra são 1173.Também o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, apelou à disciplina dos mais jovens relativamente às normas sanitárias.. Reforço da vigilância epidemiológica, em particular em atividades que concentram "um elevado número de focos de infeção": obras de construção civil e trabalho temporário;. Planos de realojamento de emergência para permitir "a separação de pessoas que estejam infetadas";. Ajuntamentos continuam limitados a 10 pessoas;. Veículos privados de transporte de passageiros com lotação máxima de dois terços dos passageiros e uso obrigatório de máscara;. Veículos com lotação superior a cinco pessoas apenas podem circular com dois terços da capacidade, salvo se todos os ocupantes integrarem o mesmo agregado familiar.. Permanecem encerradas as áreas de consumo de comidas e bebidas () dos conjuntos comerciais;. Permanecem encerrados os centros comerciais e as Lojas do Cidadão a decisão de manter encerrados os centros comerciais será reavaliada;. As Câmaras Municipais avaliam a continuação da suspensão de funcionamento das lojas com área superior a 400 metros quadrados e realização de feiras.Entre sábado e domingo morreram mais 14 pessoas com Covid-19 em Portugal - um aumento de um por cento, num total de 1410 mortos.Há também mais 297 novos casos de infeção, que são agora 32.500.Os dados do último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde detalham que o concelho de Lisboa é o que regista o maior número de casos de infeção pelo novo coronavírus (2400), seguido por Vila Nova de Gaia (1568), Porto (1357), Matosinhos (1280), Braga (1225) e Gondomar (1083).A Região Norte continua a ser a que regista o maior número de mortos (784), seguida de Lisboa e Vale do Tejo (357), do Centro (238), do Algarve e dos Açores (ambos com 15) e do Alentejo, que regista um óbito.À escala internacional, de acordo com o balanço da agência de Frande Presse, a pandemia da Covid-19 já causou mais de 370 mil mortos e infetou mais de seis milhões de pessoas em 196 países e territórios.Mais de 2,5 milhões de pessoas foram consideradas curadas.