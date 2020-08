Portugal registou mais três mortos, 278 novos casos e 180 recuperados em 24 horas, de acordo com o último boletim epidemiológico.

Mais atualizações

VEJA A INFOGRAFIA COM TODOS OS DADOS ATUALIZADOS DA SITUAÇÃO EM PORTUGAL. CLIQUE AQUI



VEJA A INFOGRAFIA COM TODOS OS DADOS ATUALIZADOS DA SITUAÇÃO NO MUNDO. CLIQUE AQUI







7h58 - Operações aéreas limitadas por mais 30 dias na Venezuela



O Instituto de Aeronáutica Civil da Venezuela (INAC) anunciou que as operações aéreas vão continuar a ser limitadas no país até 12 de setembro devido à pandemia da covid-19.



"O INAC, cumprindo as diretrizes do Executivo Nacional, para continuar a garantir a segurança do povo venezuelano e a dar o apoio necessário durante a atual contingência perante a pandemia da covid-19, informa a extensão da restrição às operações aéreas no território nacional por 30 dias", indicou em comunicado, divulgado na quarta-feira em Caracas.



Segundo o INAC, "ficam isentas operações em estado de emergência, voos de carga e de correio, aterragens técnicas, voos humanitários, repatriação ou voos autorizados pelas Nações Unidas e a passagem aérea de voos de carga e comerciais".



As autoridades venezuelanas registaram 27.938 casos da doença e 238 mortes, tendo sido dadas como recuperadas 19.706 doentes.







7h30 - Índia regista recorde diário de casos





Em apenas 24 horas, o país registou 66,999 novos casos. O número total de infetados é de quase 2.4 milhões de pessoas. Tem mais de 47 mil casos.





Governo decide se Área Metropolitana de Lisboa deixa de estar em contingência

A área de Lisboa e Vale do Tejo continua a concentrar a maioria dos casos de Covid-19.







Máscaras apreendidas

Avaliações em curso

Argentina vai produzir vacina de Oxford

O Peru anunciou entretanto o regresso do recolher obrigatório ao domingo, tendo proibido igualmente as reuniões familiares, principal fonte de contágio com o novo coronavírus no país, após registar um recorde diário de infeções.







O Governo reúne-se em Conselho de Ministros para analisar se a Área Metropolitana de Lisboa pode deixar de estar em situação de contingência.O atual período de medidas excecionais vigora até esta sexta-feira.Nesta zona do país, há ainda regras diferentes. Os ajuntamentos estão limitados a dez pessoas e os estabelecimentos comerciais fecham às 20h00.O último boletim epidemiológico aponta para mais três mortos e 278 infetados em 24 horas. É o maior número de novos casos desde dia 7, quando foram registados 290 casos. Recuperaram da doença mais 180 pessoas.Desde o início da pandemia que a máscara passou a ser um hábito dos portugueses, mas nem todas cumprem o que é suposto.A ASAE já apreendeu perto de 800 mil máscaras e cerca de 24 mil litros de gel desinfetante. Um número avançado esta noite pelo jornal, que adianta ainda que a investigação vai continuar.Estas apreensões representam mais de um milhão e 300 mil euros.A ministra da Saúde revela que está a decorrer uma avaliação técnica à Festa do Avante. Mas Marta Temido avisa que não haverá exceções e que a lotação terá de ser inferior a 100 mil pessoas.A ministra da Saúde adiantou que o surto em Reguengos de Monsaraz está a ser analisado. No lar morreram 18 pessoas.No concelho de Torres Vedras, morreu um idoso no Lar de Nossa Senhora da Luz. Há 77 casos positivos e cerca de 30 pessoas do lar estão internadas.Este foco de infeção levou à realização de testes aos 80 residentes do lar e aos 24 funcionários.Nos concelhos de Vila do Conde e Póvoa de Varzim há 253 casos. 80 são na Póvoa de Varzim e 173 em Vila do Conde.Os casos registam-se na cidade, mas também nas freguesias de Mindelo, Guilhabreu e Árvore.A Argentina vai produzir e o México distribuir a vacina de Oxford contra a Covid-19 na América Latina, à exceção do Brasil, anunciou na quarta-feira o Presidente argentino."Para a América Latina, exceto o Brasil, os responsáveis pela rede de produção serão a Argentina e o México. O México será o responsável por completar o processo de produção, por embalar a vacina e por toda a distribuição, que será de forma equitativa, de acordo com os pedidos dos governos latino-americanos", declarou Alberto Fernández, em conferência de imprensa.O laboratório anglo-sueco AstraZeneca, responsável pela produção da vacina contra o novo coronavírus (SARS-CoV-2) desenvolvida pela Universidade britânica de Oxford, assinou um acordo com a Fundação Carlos Slim para produzir entre 150 e 250 milhões de doses, disponível durante o primeiro semestre de 2021, a um custo de entre três e quatro dólares (entre 2,5 e 3,4 euros) por dose.Entretanto, mantêm-se as reservas mundiais quanto à vacina registada pela Rússia. A vacina não terá realizado ainda a Fase 3 dos testes clínicos, aqueles que obrigam ao teste do medicamento num número alargado de pacientes.Em 24 horas foram diagnosticados 8.875 novos casos da doença, de acordo com o Ministério da Saúde peruano, o valor mais alto desde 31 de maio, quando se contabilizaram 8.805 infeções num só dia.Na Nova Zelândia, país que chegou a estar 102 dias sem novos casos, voltaram a registar-se novas infeções: 14 em 24 horas.