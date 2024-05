FC Porto apurado para final da Taça Hugo dos Santos de basquetebol

O encontro foi um carrossel no que toca ao marcador, com vantagens alternadas, e o FC Porto decidiu o jogo a seu favor com um quarto e último período em que marcou 24 pontos, ao passo que a Oliveirense apontou metade.



Oliveirense teve um arranque forte neste jogo e isso permitiu-lhe ganhar uma vantagem de seis pontos (8-2), o que levou o técnico portista, Fernando Sá, a pedir um ‘time out’ a meio deste quarto inicial.



Anthony Barber encurtou distâncias com um triplo, mas a equipa de Oliveira de Azeméis manteve-se coesa e, sob a batuta do base Wesley Washpun, manteve-se à frente do marcador



Dois lances livres concretizados por Barber viraram o jogo a favor dos ‘dragões, mas a Oliveirense teve a última palavra e ainda foi a tempo de apontar dois pontos e vencer este quarto (13-12)



FC Porto reagiu no segundo período com uma defesa agressiva e maior eficácia ofensiva, capítulo em que Miguel Queiroz se destacou com seis pontos para a sua conta pessoal.



A Oliveirense conseguiu liderar (19-16), mas contou sempre com a forte oposição portista e esta deu frutos, pois a equipa orientada por Fernando Sá conseguir ir para o intervalo a vencer (32-25).



A segunda metade foi intensa e muito disputada e começou por ser controlada pela Oliveirense, que beneficiou do acerto ofensivo de Darius Carter e de Justin Gordon e da sua superioridade nos ressaltos defensivos (11 conquistados contra apenas três dos ‘dragões’).



A Oliveirense apontou 25 pontos no terceiro período e saiu para o derradeiro quarto a vencer (50-47), mas a resposta do FC Porto nos dez minutos finais foi forte e decisiva para o resultado final.



Barber, Omlid e Kloof assumiram as rédeas portistas e os três marcaram 16 dos 24 pontos que a equipa de Fernando Sá marcou neste período, o dobro dos da Oliveirense.



Foi, pois, neste período final que o FC Porto conseguiu distanciar-se da Oliveirense e, gradualmente, construir uma vantagem pontual que lhe garantiu uma vitória suada perante um opositor aguerrido e que só caiu depois de Barber empatar o encontro com um lance livre (55-55).



A partir daí, sim, o FC Porto conseguiu um parcial de 8-0 e deixou a Oliveirense para trás, impondo-se por 71-62 e garantindo, assim, presença no final desta prova, marcada para as 16:30, no mesmo recinto.