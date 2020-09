Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

9h33 - Associação de Médicos de Saúde Pública: "Situação já se começou a degradar"











O responsável considera ainda que o reforço dos meios prometido não se tem concretizado na prática. Em declarações ao Bom Dia Portugal, Ricardo Mexia, presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, considera que a situação já se começou a degradar com o aumento de casos registado nas últimas semanas.O responsável considera ainda que o reforço dos meios prometido não se tem concretizado na prática.

9h10 - Sindicato Independente dos Médicos defende uso de máscaras ao ar livre







Jorge Roque da Cunha, do Sindicato Independente dos Médicos, destaca que o plano de inverno para enfrentar uma eventual segunda vaga da pandemia foi feito "nas costas" dos médicos.







Bom Dia Portugal da RTP, o responsável defende ainda o uso obrigatório de máscaras, mesmo ao ar livre, e um regime de penalização mais significativo para os doentes infetados que violam o confinamento.



Roque da Cunha refere ainda que os hospitais privados deveriam ter sido incluídos neste plano e que as dificuldades e a falta de investimento na saúde ao longo dos últimos anos está a prejudicar a resposta que é dada à pandemia.

8h26 - Alemanha com mais de 1.800 casos em 24 horas





A Alemanha registou 1.821 novos casos de infeção, quase o dobro do que foi registado na segunda-feira.







O Instituto Robert Koch, centro epidemiológico de referência na Alemanha, manifestou preocupação ao comunicar estes dados: "Após uma estabilização temporária dos casos (...), observa-se atualmente um novo agravamento das infeções na população".







7h30 - Índia com 1.053 mortos e mais de 75 mil casos nas últimas 24 horas



A Índia registou 75.083 mil casos de covid-19 e 1.053 mortes provocadas pela doença nas últimas 24 horas, anunciaram hoje as autoridades indianas.







Desde o início da pandemia, o país contabilizou 88.935 mortos e mais de 5,5 milhões de casos (5.562.664), esperando-se que em algumas semanas ultrapasse os Estados Unidos, atualmente o país com mais infetados (6,8 milhões).







As autoridades anunciaram na segunda-feira o confinamento durante uma semana de 10 distritos no estado de Chhattisgarh, onde o número de infeções registou um grande aumento nos últimos dias.



Covid-19. Reino Unido deve subir nível de alerta para o segundo mais alto

O alerta relativo à pandemia covid-19 no Reino Unido deve subir para o segundo nível mais alto, aconselharam na segunda-feira os diretores gerais de saúde de Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte.







Confinamento afastado

Apoio para Plano de Resiliência

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, deve anunciar esta terça-feira novas medidas de combate à pandemia, numa declaração oficial no parlamento, após uma reunião do conselho de emergência.A reunião da Comissão para as Contingências Civis, conhecida por COBRA e responsável por determinar medidas para situações de emergência nacional, é a primeira desde 10 de maio e terá a participação dos chefes dos governos autónomos da Escócia, Nicola Sturgeon, do País de Gales, Mark Drakeford, e da Irlanda do Norte, Arlene Foster.Num comunicado conjunto, recomendaram que o alerta passe do nível 3 (epidemia de covid-19 em circulação geral) para o nível 4 (epidemia de covid-19 em circulação geral, transmissão alta ou a aumentar exponencialmente). O nível tinha sido reduzido em 19 de junho.Em Portugal, a hipótese de um confinamento alargado foi afastada pela ministra da Saúde, em entrevista exclusiva à RTP. Marta Temido defende que "tem uma eficácia menos importante do que no passado". Marta Temido garantiu ainda que a capacidade de internamento de doentes Covid está longe de estar esgotada."Enfrentamos esta fase com confiança", garantiu a ministra da Saúde. "Temos mais meios, mais recursos humanos e técnicos, mais organização e mais conhecimento", disse.De acordo com o mais recente boletim epidemiológico, morreram mais oito pessoas com covid-19 em Portugal, em 24 horas. O número total de óbitos subiu para 1.920.Há também 623 novos casos de infeção. Já contraíram a doença 69.200 pessoas. 518 estão internadas, mais sete do que no dia anterior.Nos cuidados intensivos permanecem 61, menos duas pessoas do que no balanço anterior.Há mais 140 pessoas recuperadas, são agora 45.736.Há neste momento 21.544 casos ativos, mais 475 nas últimas 24 horas.Depois de ontem ter falado com todos os partidos com assento parlamentar, hoje o primeiro-ministro vai apresentar o seu plano de Recuperação e Resiliência ao Conselho Económico e Social e ao Conselho das Comunidades Portuguesas, em busca de um consenso na sociedade para o plano.O Plano visa utilizar cerca de 12 mil milhões de euros vindos da União Europeia.