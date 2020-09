Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações





7h15 -Confinamento parcial não é opção









Em entrevista à SIC, António Lacerda Sales explicou que o que está em cima da mesa é a introdução de um sistema de "semáforos".



O objetivo é a sinalização de zonas conforme a situação epidemiológica.

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde afirmou que o confinamento parcial de algumas zonas de elevado risco de propagação de Covid-19 não é uma opção para o governo.Em entrevista à SIC, António Lacerda Sales explicou que o que está em cima da mesa é a introdução de um sistema de "semáforos".O objetivo é a sinalização de zonas conforme a situação epidemiológica.

Alemanha coloca Lisboa na lista de regiões de risco

Já as regiões do Norte, Alentejo e Algarve estão com a cor laranja, que indica vigilância.





Medidas que surgem com um acelerar das novas infeções de covid-19 em Portugal.







Registaram-se mais 802 novos casos em 24 horas.

A Alemanha juntou a Área Metropolitana de Lisboa à lista de regiões de risco devido ao aumento de infeções por covid-19.Isto significa que os turistas que regressam destes territórios são obrigados a realizar teste à covid-19 e permanecer em quarentena enquanto aguardam o resultado.O Ministério dos Negócios Estrangeiros desaconselha ainda "viagens turísticas não essenciais" a estas regiões, onde o número de novas infeções ultrapassa o limite de 50 casos por 100 mil habitantes em sete dias.Além da Área Metropolitana de Lisboa, capital de Portugal, a Alemanha tem na 'lista vermelha' regiões de países como França, Dinamarca, Irlanda, Croácia, Países Baixos, Áustria, Roménia, Eslovénia, Hungria e República Checa.Espanha, um dos destinos preferido dos turistas alemães, também está na lista de países a serem evitados.As autoridades belgas consideram Lisboa como uma zona vermelha que indica alto risco devido à propagação da Covid-19.Todos os passageiros que viajarem da zona da capital portuguesa para a Bélgica têm de cumprir quarentena obrigatória ao chegar ao país.A medida tem efeito a partir de amanhã e já tinha sido aplicada em julho.O número de internados subiu para 571, mais 25 do que no dia anterior. Nos últimos cinco dias, mais 106 doentes tiveram de ser internados.Morreram mais três pessoas com Covid-19.