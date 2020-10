Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações

VEJA A INFOGRAFIA COM TODOS OS DADOS ATUALIZADOS DA SITUAÇÃO EM PORTUGAL. CLIQUE AQUI







8h30 - Rússia com mais de 18 mil infetados bate novo recorde



As autoridades russas reportaram mais 18.283 novos casos de infeção, dos quais 5.268 em Moscovo.



Os últimos números elevam o número total para 1.599.976.



Foram ainda registados mais 355 óbitos nas últimas 24 horas, elevado o total de mortos para 27.656.

8h19- China soma um caso local e 24 oriundos do exterior



A Comissão de Saúde da China anunciou hoje ter identificado um caso de contágio local, nas últimas 24 horas, na cidade de Qingdao, nordeste do país, e 24 casos oriundos do exterior.



O contágio local é o de uma enfermeira, de 34 anos, que trabalhava no Hospital para Doenças Pulmonares de Qingdao, foco de um surto de covid-19 na primeira quinzena de outubro, devido à desinfeção negligente do aparelho usado por um paciente infetado.







8h10 - Aumento da publicidade ‘online” devido à pandemia faz disparar lucros do Facebook em 61%



O aumento da publicidade ‘online’ devido à pandemia fez disparar os lucros do Facebook, que anunciou receitas de 17.927 milhões de dólares (15.354 milhões de euros) entre janeiro e setembro, mais 61% face a 2019.



O grupo tecnológico liderado por Mark Zuckerberg faturou 57.893 milhões de dólares (49.606 milhões de euros) nos primeiros nove meses do atual exercício fiscal, a grande maioria provenientes do negócio de publicidade ‘online’ nas redes sociais Facebook e Instagram (que também integra o portefólio da empresa).



A área da publicidade é a principal fonte de receita da empresa.







8h00 - Alemanha regista 18.681 infeções em 24 horas, novo máximo diário



As autoridades alemãs registaram 18.681 novas infeções nas últimas 24 horas, um novo máximo diário, enquanto o número de casos ativos ascende a cerca de 143.000, segundo dados do Instituto Robert Koch (RKI) de virologia.



Na sexta-feira da semana passada, os novos casos chegaram aos 11.242 em 24 horas.



O número total de casos positivos desde que a primeira infeção foi registada no país, no final de janeiro, é de 499.694, com 10.349 mortes, mais 77 nas últimas 24 horas.



Entretanto, cerca de 345.700 pessoas já superaram da doença.



O número de pacientes com coronavírus nas unidades de cuidados intensivos é de 1.696, de acordo com dados da Associação Interdisciplinar Alemã de Cuidados Intensivos e Medicina de Emergência (DIVI).



Atualmente, 21.785 camas em cuidados intensivos estão ocupadas e 7.759 estão livres.











7h38 - Ponto de situação



Já está em vigor a restrição de circulação entre concelhos. Até terça-feira, às 6h00, há restrições. As restrições e reforço da fiscalização aplicam-se a todo o país. Quem não cumprir incorre num crime de falsas declarações ou de desobediência às autoridades.





A decisão foi tomada pelo Governo na semana passada, tendo em vista a contenção da segunda vaga da pandemia.



Nestes dias, seria esperada a deslocação de pessoas para fora da área de residência por causa do Dia de Finados, altura em que muitos portugueses se deslocam aos cemitérios.

As exceções

Quem reside e trabalha em concelhos da mesma áera metropolitana não precisa de uma declaração da entidade patronal. Basta um compromisso de honra. PSP e GNR já estão a ficalizar o cumprimentos das restrições. Foi assim em Lisboa e no Porto, com as forças de segurança a mandarem parar os condutores.



As restrições não se aplicam a profissionais de saúde, Proteção Civil, forças de segurança e Forças Armadas. A isenção abrange ainda políticos, magistrados e dirigentes dos parceiros sociais e dos partidos.



Crianças e jovens podem circular para ir às aulas ou frequentar outras atividades.



As deslocações para centros de dia também estão autorizadas, assim como para tribunais.



É possível ir a espetáculos nos concelhos limítrofes ou da mesma área metropolitana e ficar num hotel, desde que haja comprovativo.

Já está em vigor a restrição de circulação entre concelhos. Até terça-feira, às 6h00, há restrições.A decisão foi tomada pelo Governo na semana passada, tendo em vista a contenção da segunda vaga da pandemia.Nestes dias, seria esperada a deslocação de pessoas para fora da área de residência por causa do Dia de Finados, altura em que muitos portugueses se deslocam aos cemitérios.Quem reside e trabalha em concelhos da mesma áera metropolitana não precisa de uma declaração da entidade patronal. Basta um compromisso de honra.As restrições não se aplicam a profissionais de saúde, Proteção Civil, forças de segurança e Forças Armadas. A isenção abrange ainda políticos, magistrados e dirigentes dos parceiros sociais e dos partidos.Crianças e jovens podem circular para ir às aulas ou frequentar outras atividades.As deslocações para centros de dia também estão autorizadas, assim como para tribunais.É possível ir a espetáculos nos concelhos limítrofes ou da mesma área metropolitana e ficar num hotel, desde que haja comprovativo.O primeiro-ministro, António Costa, garante que as medidas de restrição à circulação estão dentro do "quadro legal e constitucional".