9h10 - Crise transforma perfil de quem pede ajuda alimentar



A crise provocada pela pandemia também está a transformar o perfil de quem pede ajuda a instituições que distribuem bens alimentares.

A crise provocada pela pandemia também está a transformar o perfil de quem pede ajuda a instituições que distribuem bens alimentares.

A repórter Sandra Henriques visitou o Espaço Nova Vida, na Pontinha, no concelho de Odivelas, onde começaram a bater à porta muitas pessoas que antes da chegada da Covid tinham emprego mas que, entretanto, deixaram de ter rendimentos.





9h00 - México com quase 200 mortos e mais de seis mil casos em 24 horas



O México registou 196 mortos e 6.388 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, com as autoridades a reconhecerem até agora um aumento de 38% de óbitos no país.



Com estes números, o total de mortes por covid-19 desde o início da pandemia cresceu para 105.655 e o de casos para 1.107.071.







8h47 - Rússia regista mais de 26.000 casos pelo quarto dia consecutivo



A Rússia registou hoje mais de 26.000 novos casos de covid-19 pelo quarto dia consecutivo e 368 mortes causadas por esta doença infecciosa, informaram as autoridades de saúde do país.



Nas últimas 24 horas, foram detetados 26.338 positivos, 345 a menos do que no domingo.



Moscovo, o maior foco infeccioso do país, registou 6.511 novos casos, elevando os positivos acumulados nesta cidade de quase 13 milhões de habitantes para 605.724 e 74 mortes.



Desde o início da pandemia, foram registadas 39.896 mortes na Rússia, 8.902 delas em Moscovo.



8h39 - Presidente da Cáritas Portuguesa afirma que esta é pior crise dos últimos cem anos



Em entrevista à Antena 1, a poucos dias de deixar a liderança da instituição, Eugénio da Fonseca teme o agravamento dos efeitos económicos e sociais da pandemia e não tem dúvidas de que o desemprego e a pobreza ainda vão fazer-se sentir de forma mais expressiva.

Desde março, cerca de 50 mil pessoas procuraram a ajuda da Caritas Portuguesa.

8h30 - Alemanha com mais 11.169 casos confirmados



O Instituto Robert Koch reportou a existência de mais 11.619 casos confirmados de infeção pelo SARS-CoV-2, nas últimas 24 horas e mais 125 óbitos.







Desde o início da pandemia, a Alemanha já registou 1.053.869 infetados e 16.248 mortos.







8h23 - Dificuldades no acesso aos tratamentos para a malária podem levar a milhares de mortes



As dificuldades no acesso aos tratamentos contra a malária, devido à pandemia da covid-19, poderão levar a dezenas ou centenas de milhares de mortes adicionais por esta doença, advertiu hoje a Organização Mundial da Saúde (OMS).



Segundo o relatório anual do Programa Global Contra a Malária da OMS, hoje divulgado, poderá haver entre 19 mil e 100 mil mortes adicionais consoante a pandemia da covid-19 tenha interrompido entre 10% e 50% dos tratamentos.





8h17 - Linha de aconselhamento psicológico com mais de 47 mil chamadas



A linha de aconselhamento psicológico, do serviço SNS 24 foi criada em Abril, para dar resposta ao impacto da pandemia, a nível mental. Não é o único serviço telefónico disponível no país, onde se tem notado um aumento da procura.

A linha de aconselhamento psicológico, do serviço SNS 24 foi criada em Abril, para dar resposta ao impacto da pandemia, a nível mental. Não é o único serviço telefónico disponível no país, onde se tem notado um aumento da procura.

Até agora, foi no mês de outubro que se registou o pico de atendimentos.





8h02 - Colômbia ultrapassa 1,3 milhões de casos e atinge 36.584 mortes



A Colômbia registou 8.763 novos casos de infeção por covid-19, ultrapasando o total de 1,3 milhões de infetados, e 183 mortes, elevando o número de óbitos para 36.584, anunciou domingo o Ministério da Saúde.



No acumulado, o país regista 1.308.376 casos de infeção pelo novo coronavírus, dos quais 64.324 ainda estão ativos, o que corresponde a 4,91% do total, enquanto 1.204.452 pacientes já recuperaram da doença, ou seja 92%.







7h45 - Canadá prolonga fecho de fronteiras a estrangeiros até 21 de janeiro



O Canadá anunciou hoje um novo prolongamento, até 21 de janeiro de 2021, do encerramento das suas fronteiras a estrangeiros cuja presença não é considerada essencial.



Desde março deste ano, os viajantes que chegam ao Canadá, canadianos ou não, têm sido sujeitos a uma quarentena obrigatória de 14 dias para evitar a propagação do coronavírus.



A fronteira do Canadá com os Estados Unidos da América permanece fechada até 21 de dezembro, ao abrigo de um acordo bilateral com Washington. Só é permitido o comércio de bens e mercadorias e viagens consideradas essenciais.



O encerramento da fronteira terrestre mais longa do mundo foi decidido em março.







7h30 - Professores preocupados ou com medo de serem infetados nas escolas



Nove em cada dez professores estão preocupados ou têm medo de estar nas escolas por considerarem que estão a ser ignoradas regras que garantem higienização e distanciamento correto em tempo de pandemia, revela um inquérito da Fenprof.









Apenas 9,5% disse sentir-se seguro nas escolas, segundo os dados divulgados agora do inquérito "online" que terminou há menos de uma semana.



Mais de cinco mil professores responderam ao inquérito da Federação Nacional dos Professores, que tinha como objetivo perceber as condições de segurança sanitária nas escolas e qual a perceção dos docentes.Apenas 9,5% disse sentir-se seguro nas escolas, segundo os dados divulgados agora do inquérito "online" que terminou há menos de uma semana.

Escolas e creches fechadas em dia de restrição de circulação

Restrições podem trazer descida de casos em dezembro

Escolas e creches estão encerradas esta segunda-feira. Os funcionários públicos têm tolerância de ponto.A medida está em vigor desde as 23h00 de sexta-feira e termina às 5h da manhã de quarta-feira para recomeçar depois na sexta-feira, às 23h00.As pessoas só podem circular entre concelhos por motivos de saúde ou outros de urgência imperiosa. Quem precisar de ir trabalhar tem de ter uma declaração da entidade empregadora. O Governo apelou ao setor privado para seguir o mesmo caminho, mas o pedido não foi bem recebido pelas empresas.Quem faltar ao trabalho para cuidar de filhos menores de 12 anos ou com deficiência ou doença crónica terá as faltas justificadas mas não ganha. Quem não quiser perder um dia de salário pode sempre pôr um dia de férias, mesmo sem acordo do empregador.Nos concelhos com risco muito elevado e extremamente elevado de contágio os estabelecimentos comerciais encerram às 15h00.Em causa estão os concelhos com mais de 480 casos por 100 mil habitantes.Os horários dos transportes públicos da área metropolitana de Lisboa vão serão ajustados à procura. A maior parte das empresas vai praticar os horários de período não escolar. Ainda assim, garantem os serviços de transporte junto aos serviços de saúde, com reforço de oferta em algumas linhas.O Centro Europeu para Prevenção e Controlo de Doenças defende que se Portugal mantiver as restrições atuais o número de casos vai baixar muito. Se o confinamento continuar até ao Natal, haverá uma redução já em dezembro.De acordo com os especialistas essa descida poder ser para menos de duas mil infeções diárias, já a partir de janeiro.De acordo com o mais recente boletim epidemiológico,Nos internamentos, a situação piorou. Estão internados 3.245 doentes, mais 90 do que no dia anterior., mais 7 do que no balanço anterior.