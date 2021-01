Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações

9h11 - Alemanha vai prolongar confinamento até 15 de fevereiro





De acordo com a agência Reuters, a Alemanha deverá prolongar as atuais restrições até 15 de fevereiro. As escolas também devem permanecer fechadas.







8h24 - Mais 586 mortes e 21.734 novos casos na Rússia





A Rússia reportou esta terça-feira mais 586 mortes e 21.734 novos casos nas últimas 24 horas.







Os dados oficiais apontam para um total de 66.623 mortos e 3.612.800 infetados desde o início da pandemia.







8h09 - GNR e PSP detiveram quatro pessoas por desobediência civil e aplicaram mais de 200 autos por incumprimento de regras







Numa nota enviada à comunicação social esta terça-feira, o Ministério da Administração Interna confirma que houve várias detenções, multas e estabelecimentos encerrados nos primeiros dias deste confinamento, entre 8 e 14 de janeiro, quando já vigorava o Estado de Emergência, mas ainda antes do novo confinamento.







Desde logo, a GNR e PSP detiveram quatro pessoas por crime de desobediência, três das quais por violação da obrigação de confinamento obrigatório. Foram ainda encerrados 16 estabelecimentos que não cumpriam as normas estabelecidas.





Foram ainda instaurados 249 autos no mesmo período, sete por incumprimento de uso de máscara ou viseira nos transportes públicos, 18 por incumprimento de uso de máscara ou viseira em locais fechados, 60 por incumprimento de regras de ocupação, permanência e distanciamento físico, 55 por incumprimento de horários de funcionamento, sete por realização celebrações e eventos, 45 por consumo de bebidas alcóolicas na via pública, três por incumprimento de limites de lotação dos transportes públicos, 19 por incumprimento de regras das autoridades de saúde e ainda 35 por incumprimento do uso de máscara na via pública.







7h39 - Marcelo renovou apelo

O primeiro-ministro afirmou ontem que este não é o momento para procurar exceções, mas para cumprir regras.



Novas restrições para as empresas

Teletrabalho

Nível de risco mais grave abrange 155 concelhos

O quadro em Portugal

O quadro internacional

O Presidente da República e candidato à reeleição visitou o Centro Social e Paroquial da Azambuja e avisou que a pressão sobre os hospitais pode atingir todos os doentes com e sem Covid-19.O Governo apertou o confinamento. Há novas regras para cumprir.Desde logo, é proibida a circulação entre concelhos ao fim de semana. É também proibida a permanência em espaços públicos de lazer, como por exemplo em jardins.Passa ainda ser proibido o consumo de bens alimentares à porta de estabelecimentos ou nas imediações.O Governo pediu ainda às câmaras municipais o encerramento de parques infantis e desportivos e de zonas como frentes ribeirinhas.As universidades sénior e os centros de dia e convívio também vão fechar.Só as escolas vão permanecer abertas, com ensino presencial. Os ATL voltam a abrir.É proibida a venda ao postigo. Estão abrangidos todos os negócios, como por exemplo as lojas de vestuário e as livrarias.O mesmo acontece no ramo alimentar. Vai ser proibida a entrega ao postigo de bebidas, incluindo café. Os restaurantes dos centros comerciais têm de fechar, mesmo que estejam em regime de venda para fora.São ainda proibidos saldos e promoções.Todos os estabelecimentos passam a encerrar às 20h00 durante a semana e às 13h00 ao fim de semana. Os super e hipermercados podem encerrar, ao fim de semana, às 17h00.O Governo quer ainda reforçar a obrigatoriedade do teletrabalho. Por isso, os trabalhadores que precisam de se deslocar têm de possuir uma declaração escrita da entidade patronal.As empresas de serviços com mais de 250 trabalhadores têm de enviar à Autoridade das Condições do Trabalho a lista dos funcionários cujo trabalho presencial é indispensável. Essa lista terá de ser entregue até quarta-feira.As forças de segurança vão ainda reforçar a fiscalização do cumprimento das regras.É mais de metade dos 308 concelhos de Portugal. A explosão de novos casos após o período do Natal fez disparar o número de infeções.No período de 23 de dezembro a 5 de janeiro, estavam 57 concelhos no risco mais grave. Nos últimos 14 dias, os municípios no nível de risco extremo subiram de 57 para 155. São mais 98.Só na Área Metropolitana de Lisboa, onde estão os concelhos mais populosos do país, estão em risco extremo dez dos 18 concelhos.A nível nacional os casos mais graves são Cuba, Mêda, Figueira de Castelo Rodrigo e Aguiar da Beira.Nestes quatro concelhos, há mais de quatro mil casos por 100 mil residentes, ou seja, nos últimos 14 dias mais de quatro por cento da população foi infetada.Foi ontem atingido um novo máximo diário de mortes: 167, para um total de 9028 óbitos desde o início da pandemia.O último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde reportou ainda mais 6702 casos confirmados de infeção.Nos hospitais, foram ultrapassados os cinco mil internamentos: mais 276 pessoas.Os casos mais graves também aumentaram: mais 17 pessoas, para um total de 664.Na região de Lisboa, a pressão nos hospitais é cada vez maior.A pandemia da Covid-19 provocou pelo menos 2.031.048 mortos resultantes de mais de 94,9 milhões de casos de infeção, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.A Comissão Europeia está a ser alvo de críticas por causa da deslocação a Portugal na semana passada.Três comissários entraram de quarentena devido a contactos próximos com o ministro português das Finanças, que está com Covid-19.