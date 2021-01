Mais atualizações

Caso haja surtos ativos, a testagem vai ser intensificada.

Novas medidas em vigor

Restrições para empresas

A pandemia da Covid-19 provocou a morte de 524 polícias peruanos e propagou a doença a cerca de 40 mil, segundo o ministro do Interior do Peru, José Elice.O México registou 1584 novas mortes nas últimas 24 horas, um novo máximo diário no país, que soma agora 142.832 óbitos desde o início da pandemia.Foram também reportados 18.894 novos casos de infeção no mesmo período. Ao todo, o México já registou 1.668.396 infeções.Portugal avança com mais uma medida para evitar contágios e conter a pandemia: têm hoje início os testes rápidos nas escolas.Para já, o processo começa nos estabelecimentos com ensino secundário nos concelhos em risco extremamente elevado.A campanha abrange escolas públicas e privadas. Envolve alunos, professores e pessoal não docente.As escolas podem vir a encerrar.O primeiro-ministro admite avançar com esta medida caso a estirpe detetada no Reino Unido se torne dominante em Portugal.Uma sondagem da Universidade Católica para a RTP e o jornalmostra que 54 por cento dos inquiridos defendem que os estabelecimentos de ensino não devem estar abertos.Setenta e sete por cento dizem que o novo confinamento deve ser idêntico ao de março e abril do ano passado.As novas restrições de confinamento entraram em vigor às 0h00.É proibida a circulação entre concelhos ao fim de semana. É também proibida a permanência em espaços públicos, como por exemplo em jardins.Passa ainda ser proibido o consumo de bens alimentares à porta de estabelecimentos ou nas imediações.O Governo pediu também às câmaras municipais o encerramento de parques infantis e desportivos e das frentes ribeirinhas.Os centros de dia e convívio também vão fechar. Os ATL reabrem.É proibida a venda ao postigo. Estão abrangidos todos os negócios, como por exemplo as lojas de vestuário e as livrarias.O mesmo acontece no ramo alimentar. Vai ser proibida a entrega ao postigo de bebidas, incluindo café.Os restaurantes dos centros comerciais têm de fechar, mesmo que estejam em regime de venda para fora.São ainda proibidos saldos e promoções.Todos os estabelecimentos passam a encerrar às 20h00 durante a semana e às 13h00 ao fim de semana.A exceção são os super e hipermercados, que ao fim de semana podem encerrar às 17h00.