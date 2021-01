Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações

VEJA A INFOGRAFIA COM TODOS OS DADOS ATUALIZADOS DA SITUAÇÃO EM PORTUGAL. CLIQUE AQUI









8h32 - Fornecimento de oxigénio no Amadora-Sintra estabilizada



“O Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca informa que a sua rede de oxigénio medicinal mantém o seu funcionamento de forma estabilizada, mantendo-se os padrões de segurança definidos. É feita a monitorização constante do fluxo deste gás medicinal, o que permite manter a melhor prestação de cuidados de saúde aos doentes”, avança a unidade hospitalar em comunicado enviado à RTP.





8h20 - China soma 41 novos casos por contágio local



O diretor dos Serviços de Saúde de Macau manifestou preocupação que uma desconfiança inicial sobre as vacinas comprometa a criação de uma barreira imunológica, considerada fundamental para o território, segundo um comunicado divulgado hoje pelas autoridades.



A Comissão de Saúde da China informou hoje que foram diagnosticados 54 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, incluindo 41 por contágio local.



As infeções locais foram detetadas nas províncias de Heilongjiang (28), Jilin (nove), Hebei (três), no nordeste da China, e Shaanxi (um), no centro do país.







8h11 - Ministra pediu aos hospitais de Lisboa que abram já todas as camas possíveis



A ministra da Saúde pediu aos hospitais de Lisboa que abram já nesta fase todas as camas possíveis, numa altura em que administrações de sete hospitais pediram maior equilíbrio na distribuição de doentes entre unidades periféricas e centrais.



Segundo noticia hoje o Diário de Notícias, a reunião de Marta Temido com os hospitais de Lisboa, na quarta-feira, destinava-se a avaliar a capacidade instalada nos hospitais da região, mas acabou por ficar “um alerta da ministra para que todos se mobilizem da mesma forma e que disponibilizem já o máximo das suas capacidades para se combater a pior fase da pandemia”.



Um pedido que, segundo o DN, foi entendido “como sendo mais um recado para os hospitais que ainda não atingiram a sua taxa de esforço”, como os do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central (CHULC) - S.José, Capuchos, Santa Marta, Dona Estefânia, Curry Cabral e Maternidade Alfredo da Costa - e do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN) - Santa Maria e Pulido Valente.



O jornal escreve ainda que, a 22 de janeiro, estes hospitais registavam uma taxa de esforço de 25% e 32,1%, respetivamente, enquanto as outras unidades da periferia da capital já estavam com taxas acima dos 40%, 50%, 60% e 70%.







8h00 - Índia com 123 mortes e mais de 11 mil casos nas últimas 24 horas



A Índia registou 123 mortes por covid-19 e 11.666 casos nas últimas 24 horas, de acordo com dados divulgados hoje pelo Ministério da Saúde indiano.



Desde o início da pandemia, o país contabilizou mais de 10,7 milhões de casos do novo coronavírus (10.701.193), mantendo-se como o segundo com mais infeções, atrás dos Estados Unidos, que no último balanço contavam com mais de 25,5 milhões.







7h50 - Vacinação de funcionários não prioritários do INEM provoca polémica





A Associação Nacional de Emergência e Proteção Civil (APROSOC) denunciou, através de um comunicado, a vacinação de profissionais não prioritários do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), que entretanto já veio a público negar as acusações.







Segundo a nota da APROSOC, o presidente do INEM, Luís Meira, "contrariou as indicações do Ministério da Saúde e vacinou dezenas de profissionais não-essenciais e que não são profissionais de saúde".





7h45 - Novo Estado de Emergência permite recurso a profissionais de saúde reformados ou no estrangeiro









A Assembleia da República debate e vota, esta quinta-feira, a renovação do Estado de Emergência. A aprovação está garantida com os votos favoráveis do PS e do PSD.



O Decreto do Presidente da República para a renovação do Estado de Emergência até 14 de fevereiro permite o recurso a profissionais de saúde reformados ou formados no estrangeiro. O decreto teve o parecer favorável do Governo e já seguiu para o Parlamento.A Assembleia da República debate e vota, esta quinta-feira, a renovação do Estado de Emergência. A aprovação está garantida com os votos favoráveis do PS e do PSD.

7h30 - PM não acredita em aulas presenciais dentro de 15 dias



O primeiro-ministro afirmou quarta-feira à noite que não acredita que as aulas presenciais possam ser retomadas no espaço de 15 dias face à evolução da situação epidemiológica do país e adiantou que a alternativa será o ensino "online".











"Por isso, devemos retomar o ensino online", admitiu António Costa.



Covid-19. Costa não acredita em aulas presenciais dentro de 15 dias https://t.co/0kN7IrEecl — RTPNotícias (@RTPNoticias) January 28, 2021



Esta convicção foi transmitida por António Costa no final do programa "Circulatura do Quadrado", na TVI-24

"Não acredito que daqui a 15 dias se regresse ao ensino presencial", declarou o líder do executivo, que também adiantou que o Governo não repetirá a medida que tomou na sexta-feira passada no sentido de decretar uma interrupção no ano letivo, com compensações nos períodos tradicionais de férias."Por isso, devemos retomar o ensino online", admitiu António Costa.Esta convicção foi transmitida por António Costa no final do programa "Circulatura do Quadrado", na TVI-24

Centro Hospitalar Lisboa Norte apela às pessoas para só se dirigirem à urgências em casos graves

Nos últimos dias, só 15% dos doentes transportados em ambulância para o Hospital de Santa Maria é que correspondiam a situações de urgência hospitalar, refere em comuncado aquela unidade.



Nos últimos dias, as filas têm sido recorrentes.



Ainda assim, a urgência para doentes com Covid-19 do Hospital Santa Maria será ampliada de 33 para 51 postos de atendimento em simultâneo.



A operação deverá estar concluída no próximo fim-de-semana.



Alguns hospitais da Grande Lisboa já esgotaram a capacidade de internamento para doentes Covid-19.



Os restantes estão perto do limite.



Foi entretanto resolvido o problema que causou falhas na distribuição de oxigénio no Amadora-Sintra.



Por causa dessa situação, o hospital foi obrigado a transferir 82 doentes para outras unidades da região.



Portugal registou um novo máximo diário de mortes: morreram mais 293 pessoas. São 11305 desde o início da pandemia.



Há 15 073 novos infetados, num total de 668 951.



Foram internadas mais 131 pessoas. São 6603 pessoas internadas, o que também constitui um novo máximo diário. 783 estão nos cuidados intensivos. Nos últimos dias, só 15% dos doentes transportados em ambulância para o Hospital de Santa Maria é que correspondiam a situações de urgência hospitalar, refere em comuncado aquela unidade.Nos últimos dias, as filas têm sido recorrentes.Ainda assim, a urgência para doentes com Covid-19 do Hospital Santa Maria será ampliada de 33 para 51 postos de atendimento em simultâneo.A operação deverá estar concluída no próximo fim-de-semana.Alguns hospitais da Grande Lisboa já esgotaram a capacidade de internamento para doentes Covid-19.Os restantes estão perto do limite.Foi entretanto resolvido o problema que causou falhas na distribuição de oxigénio no Amadora-Sintra.Por causa dessa situação, o hospital foi obrigado a transferir 82 doentes para outras unidades da região.Portugal registou um novo máximo diário de mortes: morreram mais 293 pessoas. São 11305 desde o início da pandemia.Há 15 073 novos infetados, num total de 668 951.Foram internadas mais 131 pessoas. São 6603 pessoas internadas, o que também constitui um novo máximo diário. 783 estão nos cuidados intensivos.

Renovação do estado de emergência

O Presidente da República propôs ao parlamento a O Presidente da República propôs ao parlamento a renovação do estado de emergência por mais quinze dias , até 14 de fevereiro, para permitir medidas de contenção da covid-19.





"Depois de ouvido o Governo, que se pronunciou esta noite em sentido favorável, o Presidente da República acabou de enviar à Assembleia da República, para autorização desta, o projeto de diploma que renova o estado de emergência por quinze dias, até 14 de fevereiro de 2021, permitindo adotar medidas necessárias à contenção da propagação da doença covid-19", lê-se numa nota divulgada no portal da Presidência da República.



Este é o décimo diploma do estado de emergência que Marcelo Rebelo de Sousa submete ao parlamento no atual contexto de pandemia de covid-19, e será discutido e votado pelos deputados esta quinta-feira à tarde.