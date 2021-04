Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

7h00 - Estudo estima 17% da população com anticorpos em março



Um estudo agora divulgado estima que 13% da população portuguesa teria em março anticorpos contra o coronavírus da covid-19 após a infeção natural, uma percentagem que sobe para 17% quando incluídas as pessoas vacinadas.



O estudo, designado Painel Serológico Longitudinal Covid-19, analisou a presença de anticorpos para o SARS-CoV-2 em colheitas de sangue feitas entre 1 e 17 de março, em Portugal continental e ilhas, com uma amostra representativa da população portuguesa.

Próxima fase do desconfinamento vai ser a três velocidades

Em todo o país, escolas secundárias e universidades reabrem. No entanto, nem todo o país avança para o desconfinamento noutras áreas de atividade.





Novo estado de emergência em vigor

Há sete concelhos que por terem mais de 120 casos por 100 mil habitantes não avançam para a terceira fase do plano de desconfinamento.Há ainda outros quatro concelhos, que por apresentarem números muito acima das linhas vermelhas estabelecidas pelo governo, regressam à fase anterior.No resto do país é dado um passo em frente no desconfinamento a partir de segunda-feira.Além do regresso das aulas presenciais no Ensino Secundário e Superior, vão abrir centros comerciais e todas as lojas, seja de que dimensão for.Abrem ainda Cinemas, Teatros e Auditórios.Será também a data para a abertura dos restaurantes e cafés com um máximo de 6 pessoas por mesa nas esplanadas e 4 por mesa no interior dos estabelecimentos.Está ainda prevista a abertura das Lojas do Cidadão com atendimento presencial, mas só com marcação.Casamentos e batizados já podem realizar-se, mas só com 25% da lotação.Entrou em vigor à meia-noite o 15.º estado emergência.O objetivo é permitir medidas restritivas para tentar conter a pandemiaA entrada hoje em vigor deste novo estado de emergência antecede o início da terceira fase de desconfinamento, marcada para segunda-feira.Vai estar em vigor durante 15 dias, até 30 de abril.O mais recente boletim epidemiológico aponta para a morte de mais duas pessoas. Foi o terceiro dia do ano com menos óbitos. Desde o início da pandemia morreram 16.933 pessoas.Há mais 501 casos de infeção, num total acumulado de 829 358 casos.Estão internadas 432 pessoas, menos 24 do que nas 24 horas anteriores. Há 109 nos cuidados intensivos, onde foram libertadas 7 camas.