Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações

VEJA A INFOGRAFIA COM TODOS OS DADOS ATUALIZADOS DA SITUAÇÃO EM PORTUGAL. CLIQUE AQUI



VEJA A INFOGRAFIA COM TODOS OS DADOS ATUALIZADOS DA SITUAÇÃO NO MUNDO. CLIQUE AQUI







7h15 - Plano de Testagem. Bastonário dos Médicos alerta para necessidade de testes regulares



O alerta partiu do bastonário da Ordem dos Médicos, no dia em que foi divulgado o Plano Nacional de Testagem. Miguel Guimarães avisa que não basta apostar numa testagem em massa. Os testes à Covid-19 têm de ser regulares.



A estratégia que vai ser implementada implica a identificação precoce de casos assintomáticos e uma testagem intensificada e dirigida, com o envolvimento de todos, mesmo de pessoas que não são suspeitas de terem contactado com o vírus.



Ouvido pela Antena 1, o bastonário da Ordem dos Médicos diz que o Plano tem medidas boas mas é preciso ir mais além.



O Plano Nacional de Testagem prevê a realização de testes à Covid-19 em contextos como os eventos de massa, nas escolas, nos transportes ou em atividades de clubes desportivos.



Nos eventos de massa, podem considerar-se, por exemplo, celebrações religiosas e atividades de lazer.



O objetivo é que haja uma testagem generalizada, de modo a contribuir para o controlo da pandemia.





O alerta partiu do bastonário da Ordem dos Médicos, no dia em que foi divulgado o Plano Nacional de Testagem. Miguel Guimarães avisa que não basta apostar numa testagem em massa. Os testes à Covid-19 têm de ser regulares.A estratégia que vai ser implementada implica a identificação precoce de casos assintomáticos e uma testagem intensificada e dirigida, com o envolvimento de todos, mesmo de pessoas que não são suspeitas de terem contactado com o vírus.Ouvido pela Antena 1, o bastonário da Ordem dos Médicos diz que o Plano tem medidas boas mas é preciso ir mais além.O Plano Nacional de Testagem prevê a realização de testes à Covid-19 em contextos como os eventos de massa, nas escolas, nos transportes ou em atividades de clubes desportivos.Nos eventos de massa, podem considerar-se, por exemplo, celebrações religiosas e atividades de lazer.O objetivo é que haja uma testagem generalizada, de modo a contribuir para o controlo da pandemia.

7h00 – Atualizada orientações sobre gravidez e partos



A Direção-Geral da Saúde já atualizou as duas orientações técnicas sobre a gravidez, o parto e os cuidados ao recém-nascido para facilitar o acesso de acompanhantes e promover a presença do pai nas maternidades, como era habitual antes da pandemia.



A ideia é não deixar qualquer margem para interpretações divergentes.



De acordo com as orientações, os hospitais têm de garantir todas as condições para que o pai ou outro acompanhante possa assistir ao parto, desde que seja apresentado um teste negativo à Covid, realizado nas 72 horas anteriores ao internamento.



Fica também ao critério exclusivo da mãe o contacto pele a pele com o bebé e a amamentação logo após o nascimento, em casos positivos de Covid-19.





Portugal anuncia decisão sobre vacina da Johnson & Johnson

Está marcada uma conferência de imprensa com a Ministra da Saúde, a Diretora Geral da saúde, o Presidente do Infarmed e o coordenador do plano de vacinação às 11h00.



A RTP apurou que uma das opções que está a ser equacionada é a de administrar esta vacina apenas aos maiores de 60 anos, tal como acontece com a vacina da AstraZeneca, vacina que recebeu a mesma avaliação com recomendações da Agência Europeia de Medicamentos.



Portugal tem armazenadas 31 mil doses da vacina da Johnson & Johnson e deverão chegar mais até ao final do mês.



Antes da suspensão, as autoridades portugueses esperavam receber até ao final deste mês, um total de 86 mil doses da vacina da Johnson & Johnson. Está marcada uma conferência de imprensa com a Ministra da Saúde, a Diretora Geral da saúde, o Presidente do Infarmed e o coordenador do plano de vacinação às 11h00.A RTP apurou que uma das opções que está a ser equacionada é a de administrar esta vacina apenas aos maiores de 60 anos, tal como acontece com a vacina da AstraZeneca, vacina que recebeu a mesma avaliação com recomendações da Agência Europeia de Medicamentos.Portugal tem armazenadas 31 mil doses da vacina da Johnson & Johnson e deverão chegar mais até ao final do mês.Antes da suspensão, as autoridades portugueses esperavam receber até ao final deste mês, um total de 86 mil doses da vacina da Johnson & Johnson.