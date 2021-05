Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações

8h10 - Índia com mais quatro mil mortos nas últimas 24 horas





A Índia registou 4.077 mortes devido à covid-19 e 311.170 infeções nas últimas 24 horas, segundo o Ministério da Saúde indiano.



Desde o início da pandemia o país já registou 270.284 mortes e mais de 25 milhões de casos.



A Índia é o segundo país do mundo que registou mais infeções, apenas atrás dos Estados Unidos.







8h05 - México com mais 225 mortos e 2.695 novos casos





O México registou 225 mortes provocadas por covid-19 e 2.695 novos casos da doença nas últimas 24 horas, indicaram as autoridades mexicanas. Desde o início da pandemia, o México acumulou 220.384 óbitos e 2.380.690 casos confirmados. O México é o quarto país do mundo com mais mortes causadas pela covid-19, depois dos Estados Unidos, Brasil e Índia, e o 15.º em número de casos, de acordo com a contagem independente da Universidade norte-americana Johns Hopkins.

8h00 - Portugal registou recorde diário de 125 mil pessoas vacinadas





No sábado foram administradas em Portugal 125 mil vacinas contra a Covid-19, um novo recorde diário no país, segundo informação divulgada pela task force que coordena o programa de vacinação.



"Ao todo foram administradas, durante o dia de hoje, cerca de 125 mil vacinas, correspondendo a um novo recorde diário de inoculações", acentuou hoje, na mesma nota, a estrutura liderada pelo vice-almirante Gouveia e Melo.



De acordo com a informação disponibilizada pela ´task force` que coordena a logística da vacinação em Portugal continental, as vacinas abrangeram sobretudo funcionários ligados ao ensino e profissionais de serviços sociais.



"De acordo com os dados provisórios, até às 19h00 foram vacinados cerca de 103 mil docentes e não docentes e profissionais das respostas sociais com a segunda dose", referiu a task force.