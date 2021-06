Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações

Teletrabalho passa de obrigatório a recomendado

Último passo para o certificado digital Covid-19

Incidência da pandemia cresce

"Comigo não vai haver" recuo

Não há recuo no desconfinamento. Marcelo Rebelo de Sousa anunciou que o desconfinamento do país não vai voltar atrás e que este é o momento de virar a página da covid-19.





Esta segunda-feira, o teletrabalho deixa de ser obrigatório, passando a ser recomendado na generalidade do território de Portugal continental, exceto nos quatro concelhos que apresentam taxas de incidência de covid-19 superiores aos limites definidos pelo Governo.Estão neste caso os concelhos de Lisboa, Braga, Odemira e Vale de Cambra, o que significa que as pessoas que residam noutro concelho e trabalhem num destes quatro terão de continuar a trabalhar a partir de casa já que a regra se aplica ao concelho onde a empresa está localizada.O segundo confinamento geral, decretado no início deste ano como forma de reduzir a propagação da pandemia, levou o Governo a impor o regime do teletrabalho obrigatório na generalidade do continente, sem necessidade do acordo do trabalhador, sempre que as funções fossem compatíveis.No último Conselho de Ministros, a 9 de junho, e tendo em conta a evolução da situação pandémica, o Governo decidiu aliviar esta medida, deixando o teletrabalho de ser obrigatório para passar a ser recomendado, o que acontece a partir de hoje.As empresas com mais de 50 trabalhadores devem organizar de forma desfasada as horas de entrada e saída, garantindo intervalos mínimos de 30 minutos até ao limite de uma hora entre grupos de trabalhadores.Apenas os concelhos que, em duas avaliações consecutivas, registem uma taxa de incidência superior a 120 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias (ou superior a 240 nos concelhos de baixa densidade) manterão o regime do teletrabalho obrigatório.Em Bruxelas, é dado o último passo para o certificado digital Covid-19 entrar em vigor.A finalidade é, sobretudo, agilizar a circulação para quem viaja no espaço europeu.Trata-se de um certidão inserida no telemóvel com um código QR, onde se atesta se o cidadão está vacinado, imune ou livre de infeção .O primeiro-ministro português, António Costa, assina o documento, representando os 27 Estados membros.Os presidentes do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia irão estar presentes.A cerimónia está marcada para as 9h00 da manhã.Os primeiros certificados deverão começar a ser emitidos a meio desta semana.Oficialmente, o certificado digital entrará em vigor a 1 de julho.A nível nacional a taxa de incidência esta nos 83 casos por 100 mil habitantes, mas, quando falamos da região de Lisboa, o número sobe para os 150 casos e a tendência é crescente.Concelhos como Almada, Amadora, Odivelas e Loures deverão também ser colocados em situação de alerta. Para os especialistas, é preciso agir já, para evitar ter de travar o desconfinamento.Testar a faixa etária que tem a maior incidência, ou seja, dos 20 aos 29 anos e isolar os casos em menos de 24 horas pode ser a solução para evitar um surto em Lisboa e Vale do Tejo que se alastre a todo o país.De acordo com a task force da vacinação 43% da região já tomou a primeira dose da vacina. No Alentejo, o número já vai nos 52%.Marcelo Rebelo de Sousa quer virar a página da pandemia apesar dos alertas dos especialistas em saúde pública.O Presidente da República está de olhos do futuro mas junta-se aos avisos para o bom senso no descofinamento.