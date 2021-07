Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações





08h16 - Pessoas não vacinadas na China vão deixar de poder aceder a serviços públicos como hospitais, escolas e infantários





07h41 - Infeção com duas variantes em simultâneo é rara mas acontece. O que se sabe sobre estes casos? Leia aqui





07h39 - Hungria vai oferecer terceira dose da vacina



Já a partir de 1 de agosto serã possível tomar uma terceira dose da vacina na Hungria que passa também a ser obrigatória para pessoal médico.





07h38 - Vacinas doadas por Portugal a Angola começam a ser usadas já hoje



A ministra da Saúde angolana disse quinta-feira que as vacinas doadas por Portugal e que chegaram esta noite a Luanda vão começar a ser usadas já hoje, sexta-feira, agradecendo o gesto ao povo português e ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.







Situação no País





O Infarmed garantiu hoje a conformidade das vacinas da Janssen em distribuição em Portugal com as especificações do regulador europeu e anunciou que o lote suspenso na quarta-feira pode ser utilizado nos centros de vacinação.



"Foram realizados ensaios relativos às características físico-químicas da vacina, que comprovam a conformidade de todos os lotes que se encontram no circuito de distribuição, de acordo com as especificações aprovadas em sede de avaliação pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA)", adiantou a Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed) em comunicado.







Portugal continental ultrapassou já a marca das dez milhões de doses de vacinas contra a covid-19 administradas à população, “das quais cerca de seis milhões correspondem a primeiras doses e cerca de quatro milhões a pessoas com o esquema vacinal completo”, refere um comunicado do Ministério da Saúde.



Segundo o gabinete da ministra Marta Temido, “neste momento, cerca de 95% da população com mais de 50 anos residente no continente já tem uma dose da vacina administrada e 85% tem a vacinação completa”.







Os parques aquáticos situados nos municípios de risco elevado e muito elevado de contágio da covid-19 podem reabrir já esta sexta-feira, mas têm de cumprir as orientações da Direção-Geral da Saúde, segundo decisão do ministério da Economia.







Situação no Mundo





O Brasil contabilizou 1.548 mortes e 52.789 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 538.942 óbitos e 19.262.518 diagnósticos positivos da doença desde o início da pandemia, informou hoje o executivo.







A incidência acumulada em Espanha volta a superar os 500 casos por 100.000 habitantes nas últimas duas semanas, num dia em que houve 27.688 novas infeções de covid-19 e 41 mortes com a doença.







A Organização Mundial de Saúde (OMS) pediu hoje aos países membros que sejam “extremamente cautelosos” e “não se sintam tentados” a começar a administar terceiras doses de reforço de vacinas anti-covid.



Na opinião dos peritos da organização, a medida não ajudaria a equilibrar a repartição global de vacinas.