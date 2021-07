Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

8h52 - México com 12.420 casos e 275 mortos nas últimas 24 horas



O México registou 12.420 infetados e 275 mortos por covid-19 nas últimas 24 horas, o segundo maior aumento desde 05 de fevereiro, um número que confirma o terceiro pico de infeções no país.



Com estes dados, o país acumula um total de 2.642.068 casos confirmados, de acordo com o balanço diário do Ministério da Saúde, que também elevou o número de óbitos para 236.015.







8h30 - China regista 30 novos casos, dois são importados



A China registou 30 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, dois dos quais importados na província de Yunnan, segundo dados hoje divulgados pelas autoridades.



O país contabilizou 92.213 casos e 4.636 mortos desde o início da pandemia.







8h00 - Detetado primeiro caso de Covid-19 entre residentes da Aldeia Olímpica



O comité organizador dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Tóquio 2020 informou hoje a deteção do primeiro teste positivo para a Covid-19 entre os residentes da Aldeia Olímpica, de acordo com a emissora pública japonesa, NHK.



De acordo com fontes consultadas pela NHK, não se trata de um atleta.



Este é o primeiro positivo confirmado entre as equipas do complexo residencial localizado numa das ilhas artificiais da Baía de Tóquio, quando faltam seis dias para a cerimónia de abertura do evento, numa altura de ressurgimento de contágios na área da capital japonesa.







Ponto da situação em Portugal

Já o R(t) registou uma descida. O índice de transmissibilidade é agora de 1,12 a nível nacional e de 1,13 a nível continental. Na atualização anterior, o R(t) era de 1,14 e 1,15, respetivamente.





Ponto da situação a nível global







A pandemia de Covid-19 provocou pelo menos 4.070.508 mortos em todo o mundo, entre mais de 188,8 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência de notícias France-Presse.



A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.



Portugal está a administrar mais de 120 mil doses de vacinas por dia e task force espera recuperar ritmo da vacinação até ao final da semana e mantém meta da imunidade de grupo.O país tem 175 concelhos com uma incidência superior a 120 casos de infeção pelo vírus SARS-COV-2 por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, mais 45 do que na última sexta-feira.Todas as regiões do país registam um índice médio de transmissibilidade (Rt) do vírus SARS-CoV-2 superior ao limiar de 1, mas com uma desaceleração do aumento de novos casos de infeção nos últimos dias.Na sexta-feira, o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde reportou mais 3547 casos e sete mortes associadas à Covid-19.No hospital estão 778 doentes (mais quatro do que na véspera), dos quais 171 em unidades de cuidados intensivos (menos três do que no dia anterior).Nos cuidados intensivos, 72 por cento das camas estão ocupadas.O R (t) registou uma ligeira queda mas a incidência subiu.De acordo com o boletim, a incidência é agora de 355,5 casos de infeção por 100 mil habitantes a nível nacional e de 366,7 no continente. Na análise anterior, a incidência situava-se nos 336,3 a nível nacional e 346,5 no continente.