Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações

10h50 - Indonésia com mais 35.867 casos e 1.747 vítimas mortais, supera as 100 mil fatalidades por Covid-19





10h36 - Japão com valor recorde de infeções por Covid-19, mais 14.207





10h03 - Vendas a retalho aceleram na zona euro e UE em junho - Eurostat





09h44 - Ucrânia recebe 500 mil doses da vacina da Dinamarca





09h38 - Confederação Nacional das Associações de Pais agradecem informação da DGS, mas vão manter-se vigilantes





09h36 - Rússia com mais 22.589 casos e 790 vítimas mortais







09h28 - Colégio de Pediatria da Ordem dos Médicos contente com clarificação da DGS para vacinação dos mais novos





09h21 - Associação de Medicina Geral aplaude DGS em divulgar doenças que justificam vacinação entre os 12 e os 15 anos





09h18 - Família portuguesa com certificado de vacinação retida na Grécia







Uma família portuguesa está retida em Atenas, na Grécia. Um dos elementos teve resultado positivo para a covid-19 num teste rápido aleatório. Apesar de um teste PCR feito depois ter dado negativo, a quarentena ainda não foi levantada. A embaixada portuguesa tentou agilizar o processo, mas há vários dias que não há resposta dos serviços de saúde gregos.





09h12 - 60 por cento da população adulta da União Europeia com a vacinação completa





09h00 - Tóquio com mais 4.166 casos, um valor recorde





08h55 - Covid-19. Sintomas de longa duração são raros nas crianças









A investigação, liderada por peritos do King's College London (UK), analisou 1.734 pacientes sintomáticos com idades entre os 5 e 17 anos, com base em dados recolhidos numa aplicação móvel por pais e prestadores de cuidados envolvidos no projeto "ZOE COVID".



A principal conclusão é que os casos com sintomas duradouros são "raros", diz uma das autoras do estudo, Emma Duncan, professora do King's College.

08h41 - Homem de 20 anos morreu na Austália. Vítima mais nova no país até hoje. Não tinha problemas de saúde e não tinha sido vacinado





08h18 - DGS divulga lista de doenças que justificam vacina para crianças entre os 12 e os 15 anos





08h09 - Organização Mundial de Saúde precisar de 11 mil milhões de dólares de apoio urgente para fazer chegar testes, oxigénio e máscaras às nações mais pobres





08h07 - Macau encerra espaços de diversão para evitar surto comunitário





08h06 - Descoberto mecanismo que pode explicar maior ou menor gravidade da infeção



Investigadores do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (i3S) descobriram um mecanismo, associado a uma alteração nos linfócitos T, que pode explicar porque é que a infeção pelo SARS-CoV-2 causa doença leve ou doença grave nos indivíduos.



Em comunicado, o instituto da Universidade do Porto revela hoje que os investigadores descobriram um mecanismo que "pode explicar o motivo pelo qual a infeção pelo SARS-CoV-2 causa doença leve ou mesmo assintomática em alguns indivíduos e doença grave e complicada noutros".



Os resultados do estudo, financiado no âmbito da iniciativa 'Research 4 Covid' da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), foram publicados na revista The Journal of Immunology e o artigo foi destacado como um 'top reader' da edição de setembro.



O estudo, liderado pela investigadora Salomé Pinho, mostrou que as células T circulantes "trocam os seus glicanos (moléculas de açúcar) de forma específica após a infeção com o SARS-CoV-2" e que essa alteração é "mais pronunciada" em indivíduos assintomáticos do que sintomáticos.



"Está assim identificada uma resposta imunológica, baseada em formas glicosiladas de linfócitos T, que confere proteção contra o vírus", assegura o instituto.



A mudança no perfil de glicosilação na resposta imunológica após a infeção pelo SARS-CoV-2 "parece ser desencadeada por um fator inflamatório presente no plasma dos indivíduos".



Segundo a investigadora Salomé Pinho, esta glico-assinatura específica de células T, mais pronunciada em pacientes assintomáticos, "pode ser detetada no diagnóstico" e constituir um "novo biomarcador de prognóstico e de gravidade covid-19, bem como um novo alvo terapêutico".



Paralelamente, a equipa de investigação demonstrou que, em doentes assintomáticos, as células mononucleares do sangue exibem uma "expressão aumentada de uma proteína específica", capaz de reconhecer eficientemente o vírus e cujos níveis de expressão em monócitos (células inflamatórias que pertencem à primeira linha de defesa) foram correlacionados com "um melhor prognóstico do doente".



Também citados no documento, Inês Alves e Manuel Vicente, primeiros autores do estudo, dizem ser importante salientar que este mecanismo associado à infeção pelo SARS-CoV-2 "pode estar associado a outro tipo de infeções víricas respiratórias, o que abre novas oportunidades de investigação noutras doenças infecciosas".



O papel das células T na resolução ou exacerbação da covid-19, bem como o potencial para fornecer proteção a longo prazo contra a reinfeção pelo SARS-CoV-2, "ainda está por desvendar na sua totalidade", salienta o i3S.



A investigação contou a colaboração do Centro Hospitalar Universitário do Porto e do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho. (Lusa)





08h03 - Já foram registados em todo o mundo mais de 200 milhões de casos de Covid-19





7h40 - China deteta 96 novos casos locais



A China anunciou ter identificado 96 novos casos de covid-19, dos quais 71 por contágio local, cerca de metade na província de Jiangsu, no leste do país.



Jiangsu registou 35 infeções, parte de um surto inicialmente detetado na capital da província, Nanjing, e que se alastrou depois a outras regiões da China.



Os restantes casos locais distribuíram-se pelas províncias de Hunan (15), Hubei (nove), Shandong (seis), Yunnan (três), Henan (dois) e Fujian (um), indicou a Comissão de Saúde da China.



O país asiático lançou campanhas de testes em massa na terça-feira e decretou confinamentos parciais em várias cidades com o objetivo de conter os surtos, que já causaram mais de 400 infetados.



7h25 - Sintomas de longa duração são raros nas crianças



Covid-19. Sintomas de longa duração são raros nas crianças https://t.co/uIJQzlr0TF — RTPNotícias (@RTPNoticias) August 4, 2021

Grávidas sem declaração médica

“Open day” para adolescentes na Madeira

57% dos portugueses têm a vacinação completa

Na faixa etária entre os 12 e os 15 anos, a prioridade vai para quem tem cancro ativo, diabetes, obesidade ou insuficiência renal crónica, revelou a Direção Geral da Saúde.A norma da Campanha de Vacinação Contra a COVID-19 foi atualizada pela Direção-Geral da Saúde (DGS) e determina também como doenças prioritárias para vacinação a transplantação e a imunossupressão.Segundo a norma, estão ainda incluídas doenças neurológicas, que englobam a paralisia cerebral e distrofias musculares, as perturbações do desenvolvimento, como a Trissomia 21 e perturbações do desenvolvimento intelectual grave e profundo. A doença pulmonar crónica, doença respiratória crónica, como asma grave, e fibrose quística também estão entre as prioritárias.As vacinas podem ser administradas nos menores desde que esteja presente quem tem a guarda do menor ou a pessoa a quem o menor tenha sido confiado. "No caso dos adultos com incapacidade para consentir deve obter-se autorização do representante legal", acrescenta a norma.A DGS recomendou na sexta-feira a vacinação prioritária contra a covid-19 de crianças entre os 12 e os 15 anos com comorbilidades associadas, que possam conduzir a uma doença grave ou à morte, esclarecendo mais tarde que os menores sem doenças precisam de prescrição médica para serem vacinados.A vacinação universal continua, para já, a ser apenas recomendada a partir dos 16 anos, segundo o plano de vacinação em curso.Em relação às grávidas com 16 ou mais anos, não é necessária declaração médica, e, apesar de a recomendação para se vacinarem ser a partir das 21 semanas de gestação, após a realização da ecografia morfológica, "não existe idade gestacional limite para o início da vacinação".A DGS refere que caso seja tomada a vacina sem conhecimento prévio da gravidez, o esquema vacinal deve ser completado no intervalo recomendado, independentemente da idade gestacional e da realização da ecografia morfológica.A vacinação contra a covid-19 na grávida deve respeitar um intervalo mínimo de 14 dias em relação à administração de outras vacinas, como a da tosse convulsa e da gripe.A DGS refere que as grávidas constituem um grupo com risco acrescido para formas graves de covid-19, quando comparadas com mulheres não grávidas da mesma idade, sendo o risco de doença grave maior no terceiro trimestre da gravidez."Por outro lado, a covid-19 tem sido também associada a desfechos obstétricos e neonatais adversos decorrentes sobretudo da maior taxa de parto pré-termo", refere na norma.As autoridades de saúde da Madeira realizam hoje o segundo 'open day' para vacinar adolescentes a partir dos 12 anos contra a covid-19, depois de no sábado mais de 1.200 residentes na região desta faixa etária terem sido vacinados.O objetivo do Governo da Madeira é ter cerca de 20 mil jovens vacinados contra a covid-19 na região para permitir o início do novo ano letivo em segurança.O executivo madeirense já anunciou que pretende realizar outras iniciativas de 'casa aberta' para vacinação dos adolescentes em outros concelhos da região.A Madeira já administrou mais de 305 mil vacinas contra a covid-19, sendo que mais de 176 mil correspondem à primeira dose e quase 142 mil à segunda. Desta forma, 56% da população residente no arquipélago, cerca de 250 mil pessoas, já tem a vacinação completa e 69% vacinação iniciada.Segundo o relatório de vacinação contra a Covid-19, 7.059.701 portugueses receberam pelo menos uma dose da vacina, o que corresponde a 69 por cento da população, e 5.851.054 têm já o esquema vacinal completo, ou seja, 57 por cento da população.De acordo com os dados da DGS, 99 por cento da população dos 65 aos 79 anos ou com mais de 88 anos já recebeu pelo menos uma dose da vacina, enquanto 96 por cento tem já a vacinação completa.Na faixa dos 50 aos 64 anos, 94 por cento da população já recebeu pelo menos uma dose e 86 por cento já completou o esquema vacinal. Dos 25 aos 49 anos, 76 por cento das pessoas já receberam pelo menos uma dose e 50 por cento têm a vacinação completa.Até ao momento, Portugal já recebeu mais de 13,6 milhões de doses de vacinas e distribuiu mais de 12,5 milhões.O mais recente boletim epidemiológico mostra que em 24 horas morreram mais19 pessoas e registaram-se 2076 novos casos de covid-19.Estão internadas menos 23 pessoas. São, no total, 945 as pessoas internadas.Nos cuidados intensivos está mais uma pessoa, para um total de 204.