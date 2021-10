Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

8h43 - Bolsonaro reafirma que vacina e certificado de vacinação não serão obrigatórios



O Presidente do Brasil reafirmou que a vacina contra a covid-19 não será obrigatória, nem o certificado de vacinação, já adotado por alguns estados e municípios do país.



“No que depender do Governo Federal, a vacina não será obrigatória e não teremos passaporte sanitário. A liberdade deve estar acima de tudo”, reiterou, na quinta-feira, Jair Bolsonaro, na habitual transmissão semanal em direto nas redes sociais.



As declarações de Bolsonaro surgem um dia após o chefe de Estado ter sido acusado de nove crimes durante a gestão da pandemia por uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), que ao longo de seis meses investigou alegadas falhas e omissões do executivo na condução da crise sanitária.







8h24 - Jornada em memória das vítimas arranca hoje com centenas de iniciativas



A jornada em memória das vítimas da covid-19 arranca hoje com centenas de iniciativas por todo o país que se estendem até domingo, dia em que os promotores apelam a um minuto de silêncio às 14:00.



Em resposta ao desafio colocado pelo manifesto “Memória e Esperança”, promovido por um grupo de 100 pessoas de várias áreas e que recebeu o apoio do Presidente da República, vão ser realizadas a partir de hoje centenas de iniciativas, sobretudo, nas escolas, mas também nas juntas de freguesia, disse à agência Lusa o jornalista Jorge Wemans, da comissão promotora da “Jornada de memória, luto, e afirmação da Esperança”.



Jorge Wemans adiantou que a resposta ao desafio feito pelos promotores “superou todas as expectativas”, com mais de 150 iniciativas registadas no ‘site’ “memoriaeesperanca.pt” pelas mais diversas entidades de todo o país, “mas serão o dobro ou o triplo”, porque não era obrigatório fazer o registo das atividades.



“Acreditamos que durante estes três dias haverá de facto uma expressão pública muito interessante e nós não queremos, e não podemos esquecer o que vivemos durante a pandemia e afirmamos a esperança de que temos necessariamente que caminhar em direção a uma sociedade menos desigual, mais capaz de aproveitar as qualidades e tudo quanto constitui a força de cada um de nós”, declarou.



Segundo Jorge Wemans, as iniciativas que visam fundamentalmente homenagear as vítimas, lembrar todos os profissionais dos diversos setores, como os da saúde, que mantiveram a “sociedade viva durante os tempos de confinamento” e, sobretudo, “sublinhar a esperança num futuro melhor”.



Ao fim da manhã de hoje, a Assembleia da República aprova um voto de solidariedade e felicitação pela convocação desta jornada.