Giro. Benjamin Thomas ganha quarta etapa e Pogacar mantém liderança

No final dos 178 quilómetros, entre Génova e Luca, Thomas venceu em 03:59.59 horas, o mesmo tempo do dinamarquês Michael Valgren (EF Education-EasyPost) e do italiano Andrea Pietrobon (Polti Kometa), segundo e terceiro, respetivamente, que fizeram vingar a fuga, com seis segundos de avanço para o pelotão.



Pogacar, que lidera desde a segunda etapa, manteve a camisola rosa, com 46 segundos de avanço sobre o britânico Geraint Thomas (INEOS) e 47 sobre o colombiano Daniel Martínez (BORA-hansgrohe).



Na quinta-feira corre-se a sexta etapa, num percurso de 180 quilómetros entre Viareggio e as termas de Rapolano, com alguns setores de terra, semelhantes aos da clássica Strade Bianche.