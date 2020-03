Covid-19. A situação do novo coronavírus ao minuto no país e no mundo

EPA

Há 281 casos suspeitos de novo coronavírus que estão a ser analisados em Portugal. Subiu para 31 o número de pessoas infetadas pela Covid 19. Acompanhamos aqui os desenvolvimentos sobre a propagação do novo coronavírus à escala global.

11h30 - Casos em Madrid duplicaram nas últimas horas



Nas últimas 24 horas, o número de casos confirmados e de mortos em Madrid duplicou. Morreram 16 pessoas (o número era de oito) e o número de infetados aumentou de 202 para 436.



Os casos estão localizados nas localidades de Valdemoro e Torrejón.



Todas as vítimas mortais sofriam de outras patologias.





Com estes óbitos, eleva para 25 o número de mortos em Espanha devido ao novo coronavírus.



Já o número de infetados é agora de 999.





11h15 - Epidemia já matou 3.819 pessoas e infetou mais de 100 mil



O número de pessoas infetadas desde dezembro pelo novo coronavírus em todo o mundo aumentou para 109.946, das quais morreram 3.819, segundo um balanço feito pela agência noticiosa France Presse (AFP), com dados atualizados às 9h00 de hoje.



Citando fontes oficiais, a AFP diz que, no total, foram registadas 914 novas contaminações e 27 mortes desde o último balanço, às 17h00 de domingo.



A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia eclodiu no final de dezembro, teve 80.735 casos, incluindo 3.119 mortes. Entre as 17:00 de domingo e as 9h00 de hoje foram anunciadas 40 novas infeções e 22 novas mortes no país.



Em outras partes do mundo, foram registados 29.211 casos (874 novos) até às 9h00 de hoje, incluindo 700 mortes (cinco novas).



Os países mais afetados depois da China são a Coreia do Sul (7.382 casos, incluindo 69 novos, 51 mortes), Itália (7.375 casos, 366 mortes), Irão (6.566 casos, 194 mortes) e França (1.126 caso, 19 mortes).



Desde domingo, a China, a Coreia do Sul, o Reino Unido e a Suíça registaram novas mortes.



A Ásia registou até às 9h00 de hoje 89.892 casos (3.188 mortes), a Europa 12.211 casos (410 mortes), o Médio Oriente 6.951 casos (200 mortes), os Estados Unidos e Canadá 614 casos (16 mortes), a Oceânia 98 casos (três mortes), a América Latina e as Caraíbas 91 casos (uma morte), e África 89 casos (uma morte).



Este balanço da AFP foi elaborado com dados recolhidos junto das autoridades nacionais competentes e informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).







11h00- Três presos morrem em revolta contra restrições nas prisões em Itália





Três presos morreram durante uma revolta numa prisão em Módena, no norte da Itália, devido às restrições impostas pelo surto do novo coronavírus (Covid-19) no país, confirmou à agência de notícias EFE fonte do Governo.



O motim em Módena começou contra as restrições no regime de visitas impostas pelo Governo italiano para tentar conter a disseminação do novo coronavírus, que já tem 366 mortos e 6.387 infetados na Itália, especialmente no norte do país.



Fontes do Ministério da Justiça confirmaram as três mortes em Modena, mas alertaram que podem não estar diretamente ligadas à revolta.



Em dois casos, nenhum sinal de ferimento físico foi encontrado nos corpos, portanto, teme-se que tenham morrido pelo abuso de substâncias entorpecentes; no terceiro, o corpo foi encontrado ferido, mas a causa da morte ainda é desconhecida.







10h55 - Faculdade de Medicina do Porto a meio gás



Nuno Ferreira, presidente da Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina do Porto, explicou como está a ser recebida a notícia da suspensão de aulas presenciais - uma medida preventiva face à propagação do novo coronavírus.



10h50 - Turistas portugueses retidos em cruzeiro no Nilo



Ao telefone com a RTP3, Sandra Monteiro, passageira portuguesa a bordo do navio MS Princess Sarah, em Luxor, no Egito, adiantou estar ainda a aguardar por rastreio.



"Todas as pessoas que estão aqui connosco não aparentam sintomas. Estamos bem dispostos e serenamente a aguardar", acrescentou.

10h45 - Universidade do Minho decidiu encerrar residências universitárias



A reportagem da RTP esteve no local para perceber as medidas preventivas decretadas pela instituição universitária.



Há um aluno do curso de História que está em Felgueiras e contactou com 180 pessoas.

10h40 - Habitantes de Lousada aconselhados a evitar "deslocações desnecessárias"



A reportagem da RTP mediu o pulso à população de Lousada, depois das medidas de exceção decretadas pela Direção-Geral da Saúde, perante a propagação do novo coronavírus.



Entretanto, Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG) do Politécnico do Porto fechou por tempo indeterminado "todas as instalações onde decorrem aulas" no centro de Felgueiras e em Lousada, mas também em Amarante e Penafiel, distrito do Porto.



"Estas medidas condicionam a atividade de cerca de 1.800 pessoas, entre estudantes, pessoal docente e não-docente, com a suspensão da atividade letiva de 21 cursos", acrescenta a instituição, em comunicado.



A ESTG esclarece que o encerramento "de todos os locais onde existem atividades letivas" foi considerado "prudente" após a Direção-Geral de Saúde (DGS) ter anunciado o encerramento de todas as escolas básicas, preparatórias e secundárias em Felgueiras e Lousada".



Os locais encerrados incluem "o campus 3 do Politécnico do Porto, no centro de Felgueiras" e as instalações dos Cursos Técnicos Superiores Profissionais, estas situadas nas cidades de Amarante, Felgueiras, Lousada e Penafiel.

10h35 - Faculdade de Medicina do Porto sem data para recomeço das aulas



O Instituto Abel Salazar e a Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto vão estar encerrados até 20 de março devido a um outro caso de infeção de um aluno. A Faculdade de Medicina da Universidade do Porto também suspendeu as aulas, após a recomendação do Hospital de São João.



Em declarações à jornalista da RTP Paula Rebelo, Francisco Cruz, subdiretor da Faculdade de Medicina do Porto, explicou que a instituição foi mais longe do que as indicações do Hospital de São João.

10h30 - Trabalhador da Disneylândia em Paris testou positivo



Um funcionário da manutenção da Disneylândia em Paris deu positivo com o novo coronavírus.



Segundo a administração do parque temático, o trabalhador em causa não esteve em contacto com os visitantes e o recinto vai continuar de portas abertas.



A Disneylândia de Paris está a controlar os funcionários que entraram em contacto ciom o trabalhador infetado.







10h10 - Confirmado caso no quartel-general da NATO em Bruxelas



A NATO adotou medidas de contenção e prevenção no quartel-general, em Bruxelas, depois de um elemento ter sido testado positivo, na sequência de uma viagem a Itália.

"Podemos confirmar que um membro da equipa da NATO, que trabalha na sede em Bruxelas, apresentou um teste positivo de Covid-19. O funcionário voltou de férias no norte da Itália, sentiu-se mal no final da semana passada e foi testado devido ao aparecimento de sintomas de febre", precisa o organismo em comunicado.







De acordo com a NATO, este funcionário está, atualmente, em isolamento voluntário em sua casa.



"Minutos depois de receber o resultado, todos os seus colegas de trabalho foram, imediatamente, informados. Eles estavam a trabalhar a partir de casa no final da semana passada e vão continuar a fazê-lo", acrescenta a organização.



Já foram adotadas medidas preventivas na sede da NATO, em Bruxelas, visando assim "reduzir o risco de uma maior propagação".



"Isso inclui a suspensão temporária de certas viagens de funcionários, incentivo a que os funcionários trabalhem a partir de casa e a suspensão temporária de visitas de grupos à sede da NATO em Bruxelas", detalha a organização.



A NATO garante que todos os funcionários foram informados e adianta que vai continuar a "monitorizar a situação e tomar todas as medidas necessárias".







A NATO tomou medidas preventivas para garantir a segurança do pessoal e dos visitantes.



Entre as medidas, está o teletrabalho e a suspensão de visitas à sede da NATO em Bruxelas.







10h00 - 31.º caso confirmado



A mãe da adolescente de Portimão é o 31.º caso confirmado em Portugal. A mulher é professora na Escola Básica 2.3 Professor José Buísel, na cidade algarvia.





Em relação ao resto da família, o marido e mais duas filhas, ainda não há informação.







A família, pais e três filhas, esteve durante as férias de Carnaval em Itália.







A escola está encerada, e a segunda a ser fechada na cidade de Portimão, depois de no domingo ter sido dada a mesma ordem para a Escola Manuel Teixeira Gomes.



Na cidade de Portimão há 1800 alunos sem aulas.







9h56 - Micronésia impõe as restrições mais duras do mundo a visitantes



A Micronésia está a aplicar as restrições mais duras do mundo a visitantes devido ao novo coronavírus, proibindo a entrada a quem tenha estado num país onde exista pelo menos um caso confirmado de Covid-19.



Os Estados Federados da Micronésia, uma nação composta pelos Estados-ilha de Pohnpei, Kosrae, Cuuk e Yap, no Pacífico, aplicam uma restrição que abrange já mais de uma centena de países onde existem casos confirmados.



Quem quiser entrar na Micronésia tem primeiro de demonstrar que esteve pelo menos 14 dias num país livre do vírus.



As restrições implicam igualmente os próprios cidadãos que estão proibidos de viajar para países afetados.







9h54 - Nigéria confirma segundo caso



O ministro da Saúde da Nigéria confirmou o segundo caso de Covid-19 no país.



O primeiro caso foi um italiano que viajou para o Estado de Ogun, no sudoeste do país.





9h43 - União de Freguesias do Centro Histórico do Porto encerrou serviços



A União de Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória, que abrange a zona história e de 'movida' do Porto, encerrou hoje todos os seus serviços até quinta-feira como "medida pró-ativa de prevenção".



Em declarações à Lusa, o presidente da Junta, António Fonseca, esclareceu que o seu executivo optou pelo encerramento dos serviços, nomeadamente dos centros de convívio, balneários, sanitários, lavandarias e administrativos, por se tratar de "uma zona que acolhe muitos turistas, pessoas de muitas nacionalidades".



"Os funcionários estão muito expostos, mas também todas as pessoas que recorrem aos nossos serviços. Até ao momento não há sinais de não agravamento da situação", sublinhou o autarca.







9h15 - Primeiros casos confirmado na Albânia



A Albânia anunciou os primeiros casos de coronavírus. São dois homens, um dos quais regressou recentemente de Itália.



Os dois pacientes estão internados num hospital de Tirana.



Estes dois casos, elevam para 20 o número de infetados nos Balcãs, onde agora são cinco os países afetados.





8h55 - Dezenas de portugueses retidos num cruzeiro em Luxor aguardam rastreio



Mais de 40 portugueses estão retidos num navio em Luxor, Egipto, a aguardar o rastreio dos serviços de saúde egípcios por causa de dezenas de casos de infeção pelo novo coronavírus detetados num outro cruzeiro na região.



Em declarações à agência Lusa, Sandra Monteiro, uma das passageiras portuguesas do navio "MS Princess Sarah", explicou que chegou ao Cairo no dia 3 de março e entrou neste cruzeiro em Luxor no sábado, para fazer a descida do rio Nilo.



"Saímos, visitámos o templo e regressámos. Hoje de manhã fomos informados de que vem a segurança e higiene nacional fazer o rastreio a todos os cruzeiros por causa do Covid-19", contou à Lusa a passageira portuguesa.



Sandra Monteiro diz que no navio "MS Princess Sarah" estão pelo menos 43 portugueses, além de outros passageiros porto-riquenhos, argentinos, espanhóis e chineses e que há dezenas de cruzeiros parados em Luxor a aguardar o mesmo rastreio.



"Estão vários cruzeiros na mesma situação. Nós somos o terceiro, temos mais cinco na nossa lateral e atrás de nós estão filas idênticas, com nove a 10 cruzeiros cada, lado a lado", acrescentou.



A portuguesa diz não há casos suspeitos no cruzeiro "MS Princess Sarah", mas que houve suspeita num dos outros navios.



"Para passarmos para a cidade temos de passar por dentro dos vários cruzeiros, num corredor, e também vamos visitar templos onde estiveram pessoas infetadas...", disse a portuguesa, acrescentando: "A cidade está fechada, não podemos sair e vão fazer o rastreio a todos, independentemente se o navio está referenciado (com casos suspeitos) ou não".



Sandra Monteiro disse ainda que as autoridades preveem ter o trabalho de rastreio concluído até final do dia de hoje e que a previsão era pernoitar em Luxor hoje à noite.







8h50 - Mais de mil casos na Alemanha e em França



Alemanha e França, os dois países na Europa com mais casos a seguir a Itália, já ultrapassaram a barreira dos mil casos.



Em França há o registo de 1209 casos e na Alemanha 1040.







Na Alemanha, em 24 horas foram confirmados mais 150 casos. O foco principal continua a ser na região da Renânia do Norte-Vestefália, na fronteira com a Holanda e Bélgica, com quase 500 casos isolados.







Nesse estado, o mais populoso da Alemanha, vários jogos de futebol poderão ser em breve disputados à porta fechada para impedir a propagação do vírus, como já ocorre em Itália.







8h45 - Japão suspende vistos e impõe quarentena de 14 dias a visitantes da China e da Coreia do Sul



O Japão começou hoje a aplicar novas restrições à entrada de visitantes da China, de Hong Kong, de Macau e da Coreia do Sul, numa medida para conter a propagação do novo coronavírus.



A partir de hoje e até final deste mês, as autoridades japonesas suspenderam todos os vistos emitidos para cidadãos da China, incluindo Macau e Hong Kong, e da Coreia do Sul.



A isenção de visto para portadores de passaportes de Macau, de Hong Kong e da Coreia do Sul é também suspensa, mesmo nos casos em que o visto tenha sido emitido antes de 8 de março.







8h45 - Reclusos descontentes com limites das visitas devido à prevenção do coronavírus









Jorge Alves do Sindicato Nacional do corpo da Guarda Prisional diz que um guarda ficou ferido após um incidente com um recluso.

8h40 - Coreia do Sul regista 248 casos e um morto nas últimas 24 horas





A Coreia do Sul anunciou hoje 248 casos e um morto nas últimas 24 horas, com o país a registar 7.382 infeções e 51 vítimas fatais desde o início do surto do novo coronavírus.





Este é o menor número de novas infeções diárias confirmadas desde 25 de fevereiro na Coreia do Sul, o segundo com mais casos no mundo depois da China.



A maioria dos novos casos foi mais uma vez detetada na região que integra a cidade de Daegu (localizada a 230 quilómetros a sudeste de Seul) e a província vizinha de Gyeongsang do Norte, onde foram registadas 216 das 248 transmissões identificadas no domingo, informou o Centro de Controlo e Prevenção e Doenças Contagiosas da Coreia do Sul, em comunicado.



Cerca de 60 por cento dos casos ocorridos no país estão relacionados com o foco de infeção, onde está sediada a seita cristã Shincheonji, em Daegu, a quarta cidade do país, com 2,4 milhões de habitantes.





8h35 - Número de novos casos continua a cair na China



A China voltou hoje a registar uma queda no número de novos casos de infeção, 40, face a 44 no dia anterior, ao mesmo tempo que ocorreram 22 mortes, quase todas na província de Hubei, epicentro da epidemia.



Até à meia-noite de segunda-feira (16h00 horas de domingo, em Lisboa), a China continental, que exclui Macau e Hong Kong, contabilizava, no total, 80.735 infetados e 3.119 mortos devido ao novo coronavírus.



Todas as mortes ocorridas nas últimas 24 horas, exceto uma, que ocorreu na província de Guangdong, adjacente a Macau, foram registadas em Hubei, assim como 36 dos 40 novos casos.

No total, Hubei soma 3007 mortes e 67.743 casos confirmados, até à data. Várias cidades da província foram colocadas em quarentena, com entradas e saídas bloqueadas, numa medida que afeta quase 60 milhões de pessoas.



Nas últimas 24 horas, a China reportou ainda quatro casos "importados" na província de Gansu, no noroeste da China.







8h30 - Ponto da situação







Há 281 casos suspeitos de novo coronavírus que estão a ser analisados em Portugal. Subiu para 30 o número de pessoas infetadas pela Covid-19.







Por uma questão de segurança, o Presidente da República está de quarentena em casa. Marcelo Rebelo de Sousa vai realizar esta segunda-feira.







Os alarmes soaram na Presidência da República quando no sábado à noite as autoridades de saúde mandaram encerrar a Escola Básica e Secundária de Idães, Felgueiras, porque um aluno estava infetado.



Escolas fechadas em Felgueiras e Lousada

Duas escolas da Amadora encerradas





Escola encerrada em Portimão

Um dos últimos é de uma jovem de Portimão. Esteve de férias com os pais e as duas irmãs em Itália. Está agora internada no Hospital Dona Estefânia de lisboa.

Está também confirmado mais um caso no Hospital de São João, no Porto.

O 18.° caso internado nesta unidade é uma mulher, na casa dos 30 anos, contagiada já em Portugal.

O Hospital de Santo António, no Porto, tem seis casos.

Os restantes seis estão em Lisboa: Cinco no Curry Cabral, um na Dona Estefânia.

Nos concelhos de Felgueiras e de Lousada estão encerradas todas as escolas e estabelecimentos culturais ou de lazer.

Trata-se de uma medida temporária tomada pela Direção-Geral da Saúde devido ao número crescente de casos de infeção pelo novo coronavírus.

Dos 23 casos confirmados a norte, 19 correspondem ao mesmo foco de infeção que começou com um homem que esteve em Itália.

Estão encerrados ginásios, bibliotecas, piscinas, espaços para eventos e cinemas.

A Direção-Geral da Saúde apela à população destes dois concelhos para que evite deslocações desnecessárias e não participe em eventos com muitas pessoas.

O presidente da camara de Lousada explica que os eventos no concelho também serão cancelados. E recomenda aos pais que fiquem em casa com os filhos.

A escola Básica Roque Gameiro e a escola secundária da Amadora estão a partir de hoje encerradas depois de terem sido detetados dois casos de infeção pelo novo coronavírus entre os alunos.

Estavam em isolamento em casa depois de terem contactado com uma professora infetada.

Faziam parte do grupo de 150 alunos que está de prevenção em casa, a ser vigiado pelas autoridades de saúde.

A escola vai permanecer fechada até ao dia 20 de março e toda a comunidade escolar vai ficar em isolamento social.

A escola secundária Manuel Teixeira Gomes, em Portimão, também vai estar encerrada.

Há uma semana foi confirmado o caso de uma aluna infetada com o coronavírus em Itália.

As infeções pelo novo coronavírus obrigaram também ao encerramento de vários estabelecimentos do ensino superior.

O Campus de Gualtar da Universidade do Minho em Braga fechou portas por tempo indeterminado, depois de um aluno ter sido diagnosticado com o novo vírus.

O Instituto Abel Salazar e a Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto também vão estar encerrados até 20 de março devido a um outro caso de infeção de um aluno.

A Faculdade de Medicina da Universidade do Porto também suspendeu as aulas depois da recomendação do Hospital de São João.