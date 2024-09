Crescimento da extrema-direita na Áustria "é uma dor de cabeça" para a Europa

Reuters

Os votos oficiais estão a ser contados, mas de acordo com as projecções, o Partido da Liberdade alcançou quase 30 por cento dos votos, ficando à frente dos conservadores do Partido Popular Austríaco, liderado pelo actual chanceler, com um resultado próximo dos 27 por cento.



Apesar da vitória, a extrema-direita dificilmente conseguirá chegar ao poder, devido à dificuldade para estabelecer coligações.



O presidente austríaco também já tinha recusado dar posse a um governo liderado pelo Partido da Liberdade.



Na análise do comentador de Assuntos Internacionais da Antena 1, Filipe Vasconcelos Romão, resta agora esperar para ver, as consequências destes resultados, na governação da Áustria.