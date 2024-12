Crise em França. Moções de censura são votadas esta quarta-feira

Sao necessários 289 dos 577 parlamentares. Se todos cumprirem a ameaça, Barnier cai e tornar-se-á o primeiro-ministro com o mandato mais curto da história da quinta república.



Nesse cenário, Emmanuel Macron terá de nomear novo primeiro-ministro.



O chefe de Estado francês está em visita de Estado à Arábia Saudita. Chegará a França quando já se souber o resultado dos votos na moção de censura.



Os franceses culpam sobretudo o presidente por ter dissolvido em junho a Assembleia Nacional, depois das europeias. E em seguida apontam o dedo a Marine Le Pen por se ter juntado à extrema-esquerda, provocando este caos político que poderá agravar a crise económica e financeira francesa.



A dívida pública do país ultrapassa os 110% da riqueza nacional, o défice chegou aos 6%. A OCDE admitia, antes da quase certa queda do governo Barnier, a perda de quase 200 mil postos de trabalho no próximo ano.