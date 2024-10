DE-CIX expande-se para o Brasil acrescentando um novo continente à sua presença global

A DE-CIX, o operador líder mundial de Internet Exchange (IX) anunciou hoje a sua expansão para o Brasil com as suas duas primeiras localizações na América do Sul – o quinto continente onde a DE-CIX tem presença.





A nova sucursal será integrada no ecossistema de operador global IX através de ligações à DE-CIX Nova Iorque, DE-CIX Lisboa e DE-CIX Madrid – utilizando várias rotas através do Atlântico – desde o primeiro dia. Os IX estão planeados para serem alojados em múltiplos data centres em cada local seguindo a abordagem distribuída, de data center e neutra em termos de operador da DE-CIX.





Com data de entrada ao serviço prevista para o segundo trimestre de 2025, o DE-CIX Internet Exchange em São Paulo terá início nas instalações Elea Data Centers SP01, Equinix SP4 e Ascenty SP4. No Rio de Janeiro, a DE-CIX iniciará o seu serviço nas instalações Elea Data Centers RJ01 e no data center Equinix RJ2.

Os dois novos IX brasileiros serão os primeiros IX do país a oferecer um conjunto completo de serviços de interligação de nível empresarial, incluindo as capacidades Cloud Exchange da DE-CIX, Cloud ROUTER e Microsoft Azure Peering Service (MAPS), bem como serviços de peering.





Os dois IX estarão interligados, permitindo aos clientes aceder remotamente a soluções de peering e a conectividade cloud no país. Além disso, os IXs estarão diretamente interligados com a DE-CIX Nova Iorque e com os IXs da DE-CIX no Sul da Europa, recorrendo a corredores de conectividade Sul-Norte e Sul para o Sul-Atlântico Sul e permitindo que os clientes conectados alcancem milhares de redes locais, regionais e internacionais e que, juntos, formam o maior ecossistema de interligação do mundo.

“Estamos muito satisfeitos por entrar no Brasil, um mercado enorme com 165 milhões de utilizadores de Internet e mais de dez mil redes. A DE-CIX orgulha-se de trazer o nosso portefólio completo de serviços de interligação de alto desempenho a São Paulo e ao Rio de Janeiro para apoiar a contínua transformação digital da economia brasileira, uma das economias mais fortes do mundo”, afirma Ivo Ivanov, CEO do DE-CIX. “Os fornecedores de serviços de Internet (ISPs) e as empresas poderão aproveitar as oportunidades de interligação locais, regionais e internacionais, especialmente com os EUA e o Sul da Europa – onde já temos muitas redes brasileiras nos nossos exchanges.”Com a entrada no mercado brasileiro, a DE-CIX entra num mercado de interligação já forte e vê-se bem posicionada para oferecer soluções que vão ao encontro da crescente procura de redundância e resiliência. “O Brasil é o único país do mundo com tal volume de mercado e que tem ainda tão poucos IXs de tamanho significativo a servir a população. Uma oferta complementar no mercado proporciona oportunidades de redundância e maior escolha para os operadores de rede, bem como atrai novos players para entrar no mercado, beneficiando todo o ecossistema digital. Além disso, a DE-CIX é o primeiro operador IX a oferecer uma gama completa de serviços de interligação e conectividade Cloud de nível empresarial. Este é mais um passo entusiasmante na evolução do Brasil e orgulhamo-nos de fazer parte dele”, conclui Ivanov.