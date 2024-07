Delegação norte-coreana de educadores militares visita a Rússia

"Uma delegação de profissionais da educação do Exército Popular da Coreia, liderada por Kim Kum-chol, presidente da Universidade Militar Kim Il-sung, deixou Pyongyang de avião no dia 08 para visitar a Rússia", informou a KCNA.

A agência não avançou pormenores sobre o itinerário do grupo ou o objetivo da viagem.

A Universidade Militar Kim Il-sung, com o nome do fundador do país, está localizada em Pyongyang e é considerada a academia militar mais prestigiada da Coreia do Norte.

Acredita-se que tanto o atual líder, Kim Jong-un, como a irmã, Kim Yo-jong, frequentaram cursos na instituição, depois de terem estudado numa escola na Suíça.

A viagem da delegação é a primeira visita pública de representantes militares norte-coreanos à Rússia desde que Kim Jong-un e o Presidente russo, Vladimir Putin, assinaram um acordo de parceria estratégica global em 19 de junho.

O novo tratado, que constitui a base das relações bilaterais, inclui uma cláusula que prevê assistência mútua em caso de um dos dois países ser atacado.

No último ano, Pyongyang aproximou-se a Moscovo, ao mesmo tempo que rejeitou novas ofertas de diálogo de Washington e Seul, continuando a concentrar-se na modernização das forças armadas.