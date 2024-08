Democratas concluem convenção com "entusiasmo renovado" e "prontos para a ação"

Foi com muita euforia e com 100 mil balões com as cores da bandeira norte-americana - azul, branco e vermelho - que chegou ao fim a convenção nacional democrata, que durante quatro dias recebeu cerca de 50 mil pessoas em Chicago, incluindo celebridades do mundo da música, cinema, televisão e do Partido Democrata em apoio a Kamala Harris, que fez na quinta-feira o discurso de aceitação da nomeação como candidata democrata.

"Estive na convenção democrata em 2016, quando Hillary Clinton foi nomeada, e posso dizer que o entusiasmo agora em torno de Kamala Harris é 10 vezes maior", afirmou Jim, um eleitor de 37 anos de Massachusetts.

"Penso que Kamala Harris tem sido subvalorizada na administração de Joe Biden, que o seu talento completo ainda não foi visto, nem usado, e chegou agora a vez de ela brilhar", acrescentou o democrata, que compareceu ao último dia da convenção com um blazer com a estampa da bandeira dos Estados Unidos.

Para Shonda, professora de Chicago, de 52 anos, Kamala Harris é a personificação da "mudança" e "esperança".

"Ela fez-me perceber que, independentemente da idade, uma pessoa pode sempre perseverar. Se ela se tornar presidente dos Estados Unidos, nós, mulheres, teremos mais uma prova de que, independentemente das dificuldades que atravessemos, podemos perseverar e ser bem-sucedidas", advogou.

Shonda contou à Lusa que esta foi a primeira convenção democrata e que compareceu "sem saber o que esperar", mas asseverou que sai do United Center - local onde se realizou o evento - "absolutamente maravilhada e entusiasmada".

"Não consigo parar de sorrir", acrescentou.

Vários eleitores indicaram que o entusiasmo sentido se vai materializar em apoio concreto à campanha de Kamala Harris, garantindo que estão prontos para "sair à rua", "bater à porta dos vizinhos" e fazer com que Kamala Harris seja a primeira mulher eleita presidente dos Estados Unidos, após também já ter sido a primeira mulher, negra e asiática, a servir como vice-presidente.

Jeff, de 39 anos, explicou que fez "37 horas de comboio" desde o estado de Washington até à cidade de Chicago só para estar presente na convenção, à qual compareceu vestido a rigor, com um capacete branco com várias luzes e o nome da candidata democrata escrito na t-shirt.

O eleitor aprovou as propostas económicas que a nova dupla de candidatos democratas tem para o país e admitiu ter-se sentido influenciado pelo discurso que o ex-presidente Barack Obama e a antiga primeira-dama Michele Obama deram ao país no segundo dia da convenção, em que depositam plena confiança nas capacidades de Harris e Walz para liderar o país.

Jeff disse ainda estar particularmente entusiasmado com o facto de os "Estados Unidos poderem estar prestes a fazer em 2024 o que já se faz na Europa há muito tempo: eleger uma mulher para chefe de Estado".

"Chegou a nossa vez", comemorou.

Ao longo da convenção, Kamala Harris e Tim Walz aceitaram as respetivas nomeações como candidatos a presidente e vice-presidente dos Estados Unidos, numa corrida em que enfrentarão o magnata republicano Donald Trump, após Joe Biden ter renunciado à corrida à Casa Branca.