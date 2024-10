"Deslocação forçada" em Gaza por Israel pode constituir "crime de guerra", alerta ONU

"As ordens de evacuação de Israel parecem destinar-se a isolar completamente o norte da Faixa de Gaza do resto do território palestiniano", acusou Türk numa conferência de imprensa na sede da ONU em Nova Iorque, antes de Israel confirmar a morte do líder do Hamas, Yahya Sinouar.

"À medida que os bombardeamentos e outros ataques continuam, temos sérias preocupações quanto a uma deslocação forçada de civis em grande escala, o que não respeitaria os critérios do direito internacional relativos à evacuação por imperativos militares", acrescentou o responsável da ONU.

Türk advertiu claramente Israel que "deslocar à força uma grande parte da população do norte de Gaza constitui um crime de guerra".

"Apelo a Israel para que facilite de imediato o afluxo maciço da tão necessária ajuda humanitária a toda a Faixa de Gaza", apelou o alto-comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos.

Israel prossegue a sua ofensiva na Faixa de Gaza, cercada e devastada, em retaliação ao ataque sangrento sem precedentes do movimento islamita palestiniano Hamas, a 07 de outubro de 2023.

Desde 08 de outubro, o exército intensificou as suas operações no norte do território, onde centenas de milhares de pessoas estão encurraladas pelos combates e a ajuda humanitária tem dificuldade em chegar.