Deslocadas 100 mil pessoas. Incêndios em Los Angeles alastram a Hollywood

, uma vez que os ventos secos com força de furacão dificultaram as operações de combate aos incêndios e espalharam os fogos, que queimaram milhares de hectares desde o seu início na terça-feira.

“Ameaça imediata à vida. Esta é uma ordem legal para sair agora. A área está legalmente interdita ao público”, declarou o Corpo de Bombeiros de Los Angeles.







Mais de 200 hectares já arderam e "o incêndio continua a crescer. Não há qualquer percentagem de contenção. Julgamos ter mil estruturas destruídas", acrescentou.

"Temos quatro incêndios de grandes dimensões a lavrar agora no Condado de Los Angeles, o incêndio de Palisades localiza-se simultaneamente na cidade e no Condado de Los Angeles. Agimos em articulação com o departamento de bombeiros da cidade de Los Angeles, e com o CalFire", revelou Anthony Marrone, comandante dos bombeiros do Condado de Los Angeles.

"Este incêndio é o maior em intensidade. Os ventos ciclónicos costumam ser acompanhados de tempestades com chuva torrencial, mas isto são ventos ciclónicos que são acompanhados de condições de seca extrema", resumiu a presidente da Câmara de Los Angeles, Karen Bass, numa conferência de imprensa na quarta-feira à noite.“Um novo incêndio deflagrou nas colinas de Hollywood na noite de quarta-feira”, avançou a chefe dos bombeiros Kristin Crowley numa conferência de imprensa, forçando mais evacuações e aumentando o número de incêndios florestais a arder no condado de Los Angeles para pelo menos seis.

Segundo as autoridades locais, quatro dos incêndios foram contidos, incluindo dois de grandes conflagrações nos flancos leste e oeste da cidade, que continuaram a crescer ao cair da noite de quarta-feira.





"Estamos preparados para fazer tudo e mais alguma coisa, o tempo que for preciso para controlar este incêndios e para ajudar a reconstruir. Vai ser um longo caminho. Vai levar tempo, mas o Governo federal está aqui para ficar", garantiu Joe Biden.

O presidente, que está prestes a deixar a Casa Branca, cancelou uma viagem a Itália. Joe Biden declarou os incêndios como um desastre de grandes proporções e juntou-se ao governador da Califórnia, Gavin Newsom, num quartel de bombeiros de Santa Mónica, para obter informações.

O chamado “Sunset Fire”, em Hollywood Hills, atingiu 20 hectares na quarta-feira, segundo o Cal Fire, e as equipas de helicópteros e de terra pareciam estar a fazer progressos, impedindo o seu rápido avanço.Nessa zona situa-se o Dolby Theater, onde se realizam os Óscares. O anúncio das nomeações para os Óscares da próxima semana já foi adiado para 19 de janeiro, devido ao incêndio, segundo os organizadores.

O Critics Choice Awards deste fim de semana também foi adiado por duas semanas, segundo os organizadores. Os incêndios também afetaram a indústria cinematográfica: várias filmagens e séries foram interrompidas e o parque temático Universal Studios Hollywood encerrou.





Embora relativamente pequeno, o fogo ardeu mesmo por cima de Hollywood Boulevard e do seu Passeio da Fama. Para colocar em perigo o letreiro de Hollywood e o Observatório Griffith, as chamas teriam de atravessar a autoestrada 101.

Perto dali, um incêndio de estrutura consumiu pelo menos duas casas e espalhou-se para o mato em Studio City. Mais de 50 bombeiros extinguiram o fogo sem feridos, segundo o Corpo de Bombeiros de Los Angeles.

Não há bombeiros suficientes



“Não temos bombeiros suficientes no condado de Los Angeles para fazer face a esta situação”, declarou Anthony Marrone, chefe dos bombeiros do condado de Los Angeles, na manhã de quarta-feira.“Mais de 7.500 bombeiros, alguns dos quais provenientes de outros Estados americanos, estão a combater estes incêndios sem precedentes em Los Angeles”, anunciou o Governador da Califórnia ao final do dia de quarta-feira.

Ruínas de habitações em chamas

Na zona oeste de Los Angeles, o incêndio de Palisades consumiu 6.406 hectares e centenas de estruturas nas colinas entre Santa Mónica e Malibu, descendo o Topanga Canyon até chegar ao Oceano Pacífico na terça-feira.

Com um preço médio de 4,5 milhões de dólares, Pacific Palisades é o lar de celebridades, bem como da Getty Villa, um dos museus mais populares de Los Angeles.

Uma casa que terá pertencido aos atores de Hollywood Leighton Meester e Adam Brody foi um dos edifícios destruídos.

As autoridades policiais detiverem três pessoas por roubo.A empresa privada de previsão AccuWeather estimou os danos iniciais e as perdas económicas em mais de 50 mil milhões de dólares.”, afirmou Kevin McGowan, diretor de gestão de emergências do condado de Los Angeles, numa conferência de imprensa.Cavalos e outros animais de grande porte encontraram abrigo dos incêndios florestais num centro equestre universitário que abriu as suas portas a cavalos, alpacas, lamas e até porcos, cujos donos estavam sob ordens de retirada das habitações.





Cerca de 300 mil casas e empresas ficaram sem eletricidade no condado de Los Angeles, contra quase um milhão na quarta-feira, segundo o site PowerOutage.us. As aulas foram canceladas em todo o condado de Los Angeles, pelo menos até esta quinta-feira.

Falta de água

A escala e a propagação dos incêndios levaram as equipas de combate a incêndios a ultrapassar as suas capacidades.A escassez de água fez com que alguns hidrantes ficassem secos em Pacific Palisades, explicaram as autoridades.Pacific Palisades depende de três tanques com capacidade para cerca de 3,78 milhões de litros cada um, e a procura de água para combater os incêndios em altitudes mais baixas estava a dificultar o reabastecimento dos tanques de água em altitudes mais elevadas, acrescentou.Os incêndios ocorreram numa altura especialmente vulnerável para o Sul da Califórnia, que não regista precipitação significativa há meses.Depois vieram os poderosos ventos de Santa Ana, trazendo o ar seco do deserto do leste em direção às montanhas costeiras, alimentando incêndios florestais enquanto soprava sobre os topos das colinas e descia pelos desfiladeiros.Um verdadeiro pesadelo para os bombeiros, já que a Califórnia vem de dois anos muito húmidos que criaram uma vegetação luxuriante, agora seca por um inverno anormalmente seco.

Os cientistas alertam regularmente para o facto de as alterações climáticas estarem a aumentar a frequência de fenómenos meteorológicos extremos.







O presidente eleito Donald Trump tem espalhado desinformação na sua rede social Truth, afirmando que a Califórnia está a ficar sem água devido às políticas ambientais democratas que desviam a água da chuva para proteger um “peixe inútil”.







Teriam imensa água que enviaram para o Pacífico, porque estão a tentar proteger um peixe minúsculo, que aliás existe noutras áreas, chamado eparlano. E por causa do eparlano não têm água. não tinham água nas bocas de incêndio em Los Angeles, foi terrível".



"Há agricultores que não têm água na Califórnia. Eles têm imensa água, não têm seca. Mandaram a água para o Pacífico. É uma loucura", acrescentou Donald Trump.

No entanto, o Presidente eleito garante que a sua administração vai "tratar disso. Finalmente vai ser feito. Eu vou tratar do lado federal."

Fogo começou na terça-feira

O primeiro incêndio deflagrou na terça-feira de manhã nas colinas do bairro de luxo de Pacific Palisades, onde vivem celebridades e onde existem várias vivendas multimilionárias.Depois de San Fernando Valley e Altadena, um novo incêndio deflagrou na quarta-feira à noite em Hollywood Hills, a poucas centenas de metros da famosa avenida das estrelas.

Altadena, situada a norte de Los Angeles, assemelha-se a uma zona recentemente bombardeada, com edifícios ainda em chamas e casas reduzidas a cinzas.





c/agências