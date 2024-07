"Devolva o poder, agora!". Protestos contra Maduro dispersados com gás lacrimogéneo

(em atualização)



São manifestações espontâneas que reúnem milhares de pessoas esta segunda-feira, em Caracas, assim que Nicolas Maduro foi oficialmente proclamado vencedor das presidenciais pelo Conselho Nacional Eleitoral.





Queimam-se cartazes com o rosto de Nicolas Maduro contam jornalistas da Agência France Press que vão registando os protestos em diversas zonas da capital venezuelana. Luis Garcia, 23 anos, no meio da multidão de manifestantes em Petare, no leste de Caracas, explica à AFP que "as pessoas estão furiosas. É a fraude mais massiva do mundo”. É no bairro de Petare, tido como o maior da América Latina, que muitas pessoas, algumas de cabeça tapada, saíram às ruas contra Nicolas Maduro. Centenas foram até à sede do Conselho Nacional Eleitoral enquanto gritavam "vai cair. Este Governo vai cair" e "vamos até ao fim”.





Num outro ponto de Caracas, num outro bairro pobre (El Cementério), os manifestantes expulsaram alguns elementos da Guarda Nacional Bolivariana e da raiva fizeram o grito: "cobardes (...) não defendem o país".







Numa outra cidade, Los Teques (30 kms a sul de Caracas) marcham centenas de pessoas contra a declaração de vitória de Maduro.







Vídeos que estão a ser divulgados nas redes sociais mostram ainda que a polícia tenta dispersar os manifestantes com gás lacrimogéneo. É o que está a acontecer em Maracaibo (a cerca de 700kms de Caracas), no estado de Zúlia, oeste do país.



Há um grito comum nos bairros mais pobres de Caracas conta a France Presse: “Ele que devolva o poder agora”.