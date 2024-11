Dez recém-nascidos mortos em incêndio em hospital no norte da Índia

"Infelizmente, 10 crianças morreram. Sete corpos já foram identificados", declarou aos jornalistas o vice-ministro-chefe do estado de Uttar Pradesh, Brajesh Pathak.

O incêndio ocorreu no final de sexta-feira num hospital da cidade de Jhansi, no estado indiano de Uttar Pradesh.

As autoridades locais indicaram que o fogo espalhou-se rapidamente pela enfermaria, onde estavam 55 bebés. Quarenta e cinco foram resgatados e estão a receber cuidados médicos, disse Bimal Kumar Dubey, um funcionário local.

A origem do incêndio ainda é desconhecia.

Pathak visitou o local e reuniu-se com as famílias no sábado, prometendo apoio governamental às famílias das vítimas e uma investigação exaustiva.

"Identificaremos os responsáveis por esta tragédia e tomaremos medidas rigorosas. O Governo está ao lado das famílias neste momento difícil", afirmou.

Quando os bombeiros chegaram ao local, a ala estava envolta em chamas e nuvens de fumo e as equipas de socorro tiveram de partir as janelas para chegar aos recém-nascidos.

Testemunhas oculares disseram que a operação começou cerca de 30 minutos depois do início do incêndio.