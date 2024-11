Distanciamento da política impede portugueses na Florida de eleger representantes

Carolina Rendeiro, cônsul honorária de Portugal na Florida, revela que atualmente há perto de 81 mil portugueses registados na Florida, muitos vindos da Venezuela, um "influxo enorme", e do Brasil. Há também uma geração nova de imigração de Portugal, na faixa dos 25-40 anos de idade, que vêm com família trabalhar. Mas o interesse pela política estadual e federal norte-americana é diminuto.

"Ligam mais à política portuguesa... é um problema porque estão cá, trabalham e pagam impostos cá", afirma à Lusa em Miami. Mas também aquando das eleições portuguesas a votação foi "muito baixa".

"O nosso voto ajuda. Para o bem de todos, não de um partido ou outro. Para o bem das comunidades todas", diz Rendeiro, para quem seria importante os portugueses aqui radicados participarem em reuniões com candidatos e interpelá-los sobre as questões que lhes interessam a si e às suas comunidades.

Na costa oeste, há congressistas lusodescendentes eleitos pelos partidos Democrata (Jim Costa) e Republicano (David Valadão). No passado recente, houve mesmo o caso de um influente republicano, Devin Nunes, que presidiu a comités no Congresso.

Na costa leste, sobretudo em estados como Massachusetts e Rhode Island, há vários luso-americanos nos congressos estaduais e é habitual os congressistas manterem proximidade da comunidade portuguesa.

Já na Florida, são raros os casos de eleitos entre a comunidade. Maria Barbosa foi eleita representante no Distrito 5 no Conselho de Educação das Escolas Públicas do Condado de Flagler, de 2016 a 2020.

Em Miami, a democrata luso-americana Raquel Pacheco candidatou-se ao Senado estadual em 2020, mas foi derrotada. Aponta à Lusa como razões para a falta de afirmação política da comunidade a dispersão e o desinteresse.

"Em geral no estado a comunidade portuguesa está muito espaçada... muita gente em West Palm Beach, alguns em Miami Beach", afirma a luso-americana, fluente em português e espanhol, o que lhe permite apelar também à numerosa comunidade hispânica do estado. Salienta ainda que muitos dos luso-americanos que se estabelecem na Florida são reformados, caso dos seus pais, e afastados da política.

"Os que vêm para aqui não é para estar envolvidos na política, é para relaxar e viver o resto da vida em paz. E a política não é paz, estamos sempre a lutar uns com os outros", adianta, entre risos.

Sobre o seu futuro político, admite que é difícil atualmente, por ter tomado posição a favor da causa palestiniana e contra as ações militares israelitas nos territórios ocupados, algo que é impopular a nível local, onde a comunidade judaica também é muito forte.

"Estou sempre metida em alguma situação social e não vou dizer que não vou fazer (política) no futuro", afirma à Lusa, declarando "paixão" pelas causas sociais.

"O clima para mim não é muito bom, mas tenho fé que vai mudar com o tempo. Já está a mudar", sublinha.