Dívidas e miséria. A realidade dos trabalhadores migrantes no Qatar

As imagens impressionantes que nos chegam do Qatar, dos oito grandes estádios construídos para receber o Campeonato do Mundo de 2022, que começa em meados de novembro, escondem uma sombria e dura realidade das condições laborais dos trabalhadores migrantes que tornaram possível este programa de construção sem precedentes.O país empregou milhares de trabalhadores imigrantes para a construção dos oito estádios, novo aeroporto, novas estradas, sistemas de transportes públicos e hotéis.Obrigados a trabalhar durante 12 horas consecutivas, sem pausas, muitos destes trabalhadores acabaram por morrer por ataques cardíacos e insuficiência respiratória devido às altas temperaturas.

O jornal estima que, nos últimos 12 anos, cerca de 12 trabalhadores migrantes tenham morrido em cada semana.

Durante os últimos meses têm sido publicadas cada vez mais notícias que expõem as condições de vida miseráveis dos trabalhadores migrantes e a escala alarmante de exploração que têm sofrido.Para além disso, os trabalhadores são forçados a trabalhar sob a ameaça de retenção do pagamento, entrega à polícia ou impedimento de abandonar o Qatar.De acordo com uma reportagem de The Guardian , os trabalhadores vivem em “barracas decadentes”, sem janelas e em condições insalubres.

Obrigados a pagar taxas de recrutamento

Todos os trabalhadores entrevistados pelo jornal britânico dizem ainda que foram forçados a pagar taxas ilegais a agentes dos seus próprios países para garantirem os seus empregos., pelo que muitos têm de trabalhar mais de um ano só para pagar estas taxas de recrutamento ou são obrigados a recorrer a empréstimos.“Paguei 300 mil taka [moeda do Bangladesh] em taxas”, disse um trabalhador a, uma quantia equivalente a cerca de 3000 euros. “Alguns pagam um pouco mais, outros um pouco menos, mas todos pagam”, afirmou.“O salário é muito baixo, é muito difícil”, confessou outro trabalhador ao jornal, que diz conseguir enviar apenas 180 euros por mês à mulher e filhos que vivem na Índia.O comité organizador do Mundial 2022 implementou uma estratégia em 2018 para assegurar que as empresas com contratos com os estádios construídos paguem aos seus trabalhadores as taxas de recrutamento. Estas mesmas empresas dizem ter reembolsado mais de 28 milhões de dólares a 49 mil empregados. No entanto, todos os trabalhadores entrevistados pelodizem não ter recebido qualquer reembolso.

O sistema kafala

Muitos trabalhadores candidataram-se a este trabalho porque o viam como uma tábua de salvação, já que no país de origem não encontram trabalho nem rendimentos.Tal deve-se ao chamado sistema kafala, um regime utilizado no Qatar para controlar os trabalhadores migrantes.

O sistema exige que todos os trabalhadores tenham um patrocinador no país, geralmente o seu empregador, que é responsável pelo seu visto e estatuto legal.

Perante as críticas de várias organizações dos direitos humanos, o Qatar anunciou em 2020 uma nova lei que prometia remover o sistema kafala. Contudo, os trabalhadores dizem que continuam a ser pressionados pela empresa a não mudar de trabalho.“Se pudéssemos mudar de emprego, toda a gente iria embora”, disse outro trabalhador.

Vários trabalhadores deportados

Recentemente, vários trabalhadores foram deportados por terem protestado contra a falta de pagamento de salários.Vários dos manifestantes acabaram por ser detidos e outros deportados por terem “violado as leis de segurança”, alegou o governo qatari.Confrontada com estes relatos, a FIFA tem defendido que várias medidas foram implementadas nos últimos anos para melhorar a proteção dos direitos dos trabalhadores no Qatar.Por sua vez, o governo do Qatar também tem argumentando que introduziu recentemente uma série de reformas para melhorar as condições de trabalhado dos migrantes e rejeitou um relatório da Amnistia de 2021 que apontava que milhares de trabalhadores migrantes continuavam a ser explorados no país.De acordo com a Amnistia Internacional, mais de 17 mil adeptos de futebol de 15 países defendem que a FIFA deve indemnizar os trabalhadores migrantes no Qatar por violações dos direitos humanos.