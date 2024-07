Dois portugueses entre os mortos na sequência de uma queda de andaimes na Suíça

O acidente fez ainda oito feridos graves, mas ainda não foram adianta as nacionalidades. Há ainda um número indefinido de pessoas que estão a ser retiradas dos escombros.



A maioria dos trabalhadores contratados nesta obra em Lausanne são portugueses e albaneses.







Quanto às duas restantes vítimas mortais, uma tem nacionalidade albanesa e a outra está ainda por apurar.







Sabe-se que no local estão mais de 130 operacionais, entre polícia, bombeiros, socorristas e psicólogos, e que a zona circundante foi fechada ao público.



A imprensa local refere que um complexo desportivo nas imediações está a ser utilizado para receber feridos.



As causas do acidente ainda não são conhecidas. O edifício estava em obras e deveria ficar pronto até final do ano.