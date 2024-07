Donald Trump anuncia J.D. Vance como candidato a vice-presidente

(em atualização)





O senador republicano do Ohio, J.D. Vance, foi o homem escolhido por Donald Trump para ser o seu vice-presidente, caso vença as eleições presidenciais de novembro. "Decidi que a pessoa adequada para assumir o cargo de vice-presidente dos Estados Unidos é o senador J.D. Vance, do Grande Estado de Ohio", anunciou o antigo presidente dos EUA na sua rede social Truth Social.



















Donald Trump enumera várias razões para eleger o antigo militar e autor do best-seller e filme "Hillbilly Elegy" (Era uma vez sonho, na tradução em português), nomeadamente: o serviço militar em nome do país no Corpo dos Fuzileiros Navais, a carreira académica ou ainda "uma carreira empresarial muito bem sucedida nos setores da tecnologia e das finanças".







"Como vice-Presidente, J.D. continuará a lutar pela nossa Constituição, a apoiar as nossas tropas e fará tudo o que estiver ao seu alcance para me ajudar a FAZER A AMÉRICA GRANDE DE NOVO", escreveu Donald Trump.