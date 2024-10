Duas latas de cerveja amolgadas. Obra de arte atirada ao lixo por engano

Num acaso, a curadora Elisah van den Bergh passou na zona e reparou que as latas tinham desaparecido. Ao aperceber-se do que poderia ter acontecido, rapidamente





As “obras de arte são frequentemente deixadas em lugares incomuns” - daí a exibição num elevador -, argumentou Froukje Budding, porta-voz do museu LAM em Lisse, a sul de Amesterdão.





A ideia é "tentarmos surpreender sempre o visitante", sublinhou.





"Agora colocámo-la num local mais tradicional, um pedestal, para que possa descansar depois desta aventura", explicou Budding.





Observou ainda queem relação ao mecânico, que começou recentemente a trabalhor no museu: "Ele estava apenas a fazer o seu trabalho".Localizado em Lisse, o LAM é um museu “inovador e pessoal” que convida os visitantes a olhar as coisas de forma diferente, afirma Sietske van Zanten, diretora do espaço. "A nossa arte incentiva os visitantes a ver objetos quotidianos sob uma nova luz”, reitera.

As latas artísticas

Em 2016, o artista francês Alexandre Lavet produziu um conjunto de peças que compõem a obra de arte All The Good Times We Spent Together (Todos os bons momentos que passamos juntos).







São diversas latas de cerveja, de dimensões variadas, “meticulosamente pintadas à mão com tinta acrílica sobre alumínio e verniz. “Exigiram muito tempo e esforço para serem criadas”, de acordo com o LAM.









Detalhe da pintura da obra de arte de Alexandre Lavet | Victor André





Estas pinturas são uma homenagem às ruas de Bruxelas, aos estúdios de artistas, aos apartamentos de amigos, às festas, às inaugurações de exposições em galerias e espaços geridos por artistas, e a este objeto comum e familiar que une pessoas e amigos, explica o artista na página da coleção.





O design desta embalagem coincide com a chegada do artista a Bruxelas, onde conheceu novos amigos entre 2013 e 2016. Um ano depois, o visual da lata foi redesenhado e mais amigos surgiram.







"Learn from yesterday. Live for today. Look to tomorrow. Rest this afternoon", Bruxelas. Obra de Alexandre Lavet | Deborah Bowmann





As latas coloridas ficam sob a luz, enquanto as pretas e brancas parecem ter perdido a cor nas áreas de sombra, representando as intensidades das amizades, acrescenta o autor.

Valor artístico





A este incidente com obras de arte somam-se muitos outros episódios como o da banana numa galeria em Seul. Em 2023, um homem disse em sua defesa que estava com fome, por isso comeu uma banana que tinha sido fixada com fita adesiva na parede. A fruta fazia parte de uma instalação do artista italiano Maurizio Cattelan.

No caso das latas de All The Good Times We Spent Together, o LAM reporta que o seu valor artístico foi colocado em causa por um funcionário.“Ao exibir obras de arte em lugares inesperados, amplificamos essa experiência e mantemos os visitantes atentos", realça Van Zanten.









Vista da exposição. «La cigarro n’a pas le même goût au soleil», Dürst Britt & Mayhew, Haia | Alexandre Lavet







Por isso Budding defende: “Com isso em mente, é improvável que as latas fiquem no pedestal tradicional por muito tempo”.“Precisamos é de pensar bastante sobre o lugar para colocá-las na próxima vez”, remata.