Eleições americanas. Washington Post não apoia nenhum dos candidatos

"Estamos conscientes de que esta decisão dará origem a muitas interpretações, que será vista como um apoio implícito a um dos candidatos, ou a rejeição de outro, ou como uma evasão às nossas responsabilidades de opinião", escreveu Levis.

Nas eleições de 2008, 2012, 2016 e 2020, o proprietário do jornal e fundador da Amazon, Jeff Bezos, apoiou os candidatos presidenciais democratas.

William Lewis descreveu a decisão hoje anunciada como um regresso aos valores básicos do jornalismo, argumentando que o Washington Post se absteve, por exemplo, de pedir votos para qualquer um dos candidatos em 1960, antes da eleição vencida pelo democrata John F . Kennedy.

Lewis lembrou que a decisão de não tomar partido está em consonância com os valores do jornal, cujo famoso lema é "A democracia morre na obscuridade".

"A nossa função, enquanto jornal diário da capital mais importante do mundo, é ser independente", argumentou o diretor-geral.

Esta decisão surge depois de o proprietário de outro grande diário norte-americano, o Los Angeles Times, ter bloqueado a decisão do conselho editorial do jornal, que queria apoiar Kamala Harris.

Hoje, o New York Post, um jornal tablóide ultraconservador, propriedade do magnata Rupert Murdoch, pediu às pessoas para votarem no candidato republicano, Donald Trump.

No passado dia 30 de setembro, o conselho editorial do The New York Times deu o seu apoio à candidata democrata, Kamala Harris, que vai defrontar o ex-presidente e candidato republicano, Donald Trump, no dia 5 de novembro.