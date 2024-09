Eleições estaduais na Alemanha. Extrema-direita pode ter vitória inédita

Este domingo há votação na Turíngia e na Saxónia e as sondagens apontam como possível a vitória do AFD nos dois Estados do leste do país.



Mesmo que seja o mais votado, são reduzidas as probabilidades de o partido de extrema-direita chegar ao poder.



Ainda assim, a votação pode resultar numa derrota humilhante para Olaf Scholz e para os partidos da coligação do governo de Berlim.



Estas eleições nos dois Estados da antiga RDA realizam-se uma semana depois do ataque em Solingen, reivindicado pelo Estado islâmico, em que três pessoas morreram esfaqueadas.