Eleições EUA. Trump vai a três estados decisivos e Harris faz campanha no Michigan

A campanha para as Presidenciais está a entrar na reta final. Faltam apenas dois dias para os Estados Unidos decidirem quem será o próximo presidente.

Donald Trump acredita que é o único candidato capaz de salvar a economia dos Estados Unidos. No sábado à noite, na Virgínia, apelou ao voto e acusou Joe Biden e Kamala Harris de quebrarem as finanças do país.

O republicano Donald Trump começará o dia na Pensilvânia, com um comício às 10 horas locais em Lititz. Este é considerado o mais crítico dos Estados decisivos e as sondagens têm mostrado uma corrida em empate técnico, mas com ligeira vantagem para a oponente Kamala Harris.

Trump regressa depois à Carolina do Norte, onde esteve no sábado, para falar depois de almoço em Kinston. O candidato quer garantir a vitória neste `swing state` que foi arrasado pelo furacão Helene e ainda está em recuperação.

O dia terminará com um comício de Trump em Macon, na Georgia, um dos Estados que em 2020 foi ganho pelo democrata Joe Biden e que ditou a derrota dos republicanos. Economia e imigração são os dois temas principais que se espera ver Trump referir nos eventos.

"Hora de nova liderança"

Na Carolina do Norte, Kamala Harris voltou a apelar aos direitos das mulheres. A candidata democrata afirmou que é hora de uma nova geração de liderança nos Estados Unidos.

Kamala Harris apareceu também no sábado no programa de comédia "Saturday Night Live". A candidata democrata apareceu ao espelho em frente à atriz que a interpreta no programa, Maya Rudolph, que se preparava nervosamente para um discurso de campanha.



Vestidas de forma idêntica, com um fato preto e pérolas, as duas trocaram variações do primeiro nome de Harris e até brincaram com o riso da candidata.



Foi a primeira aparição de Kamala Harris no programa, que teve outros candidatos presidenciais ao longo de décadas.

Este domingo, Kamala Harris irá falar no Michigan, um estado essencial para manter intacta a "muralha azul" de que dependem os democratas para chegar à Casa Branca.

A última sondagem da Marist dá a Harris 51% das intenções de voto contra 48% de Trump, ainda dentro da margem de erro, mas com uma diferença mais folgada que noutros estados.

O comício que a vice-presidente tem marcado para hoje vai decorrer na Michigan State University, naquele que será um momento de balanço e uma espécie de "encerramento" da campanha, com foco no aborto, democracia e medidas para a classe trabalhadora.

A nível nacional, o agregado de sondagens dá a Kamala Harris uma pequena vantagem sobre Donald Trump, cerca de 1,4% segundo a plataforma FiveThirtyEight.

Em termos de hipóteses de vitória, os dois estão empatados tecnicamente: Trump ganha 50 vezes em 100 e Harris 49 em 100, com uma possibilidade bastante remota (1 em 100) de empate no colégio eleitoral.

C/Lusa