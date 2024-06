Eleições Legislativas em França tiveram a maior participação desde 1981

A extrema direita ganhou as eleições legislativas antecipadas em França pela primeira vez mas sem atingir a maioria absoluta. As primeiras projeções dão 34 por cento ao Rassemblement nacional liderado por Jordan Bardella

Em segundo lugar surge a Nova Frente Popular que junta os partidos da esquerda e atinge os 28,1 por cento



O grande derrotado é partido Ensemble, do presidente Emmanuel Macron, liderado pelo atual primeiro-ministro Gabriel Attal, que ficou na terceira posição com 20,3 por cento



Votaram nestas legislativas perto de 70 cento dos eleitores é a maior participação em eleições legislativas desde 1981



Com estes resultados nenhum dos partidos atinge a maioria absoluta dos 577 deputados da Assembleia Nacional. No próximo domingo os franceses voltam às urnas para a segunda volta, onde a extrema-direita é favorita para ganhar, pelo que poderá vir a formar governo