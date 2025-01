Eleições municipais em Timor-Leste poderão começar a partir de 2027

"O Conselho de Ministros aprovou ontem (quarta-feira) uma resolução que estabelece um calendário para a preparação das eleições para as autoridades locais", afirmou Xanana Gusmão aos jornalistas no final do encontro semanal com o presidente timorense, José Ramos-Horta.

O chefe do executivo timorense explicou que as eleições municipais não serão feitas ao mesmo tempo em todos os municípios, mas apenas naqueles que possuem "estrutura com capacidade técnica e conhecimento adequado para cumprir corretamente as regras".

Xanana Gusmão disse que em março vai iniciar visitas aos municípios do país para começar a fazer uma análise sobre quais estão preparados.

"O governo pretende realizar entre 2025 e 2026 uma preparação cuidadosa para que em 2027 se possa iniciar a realização das eleições para as autoridades locais em algumas localidades. Este processo vai continuar em 2028", salientou o primeiro-ministro.