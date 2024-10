Embarcação com 231 migrantes a bordo aportou na ilha espanhola da Grã Canária

De acordo com os serviços de emergência, os ocupantes da embarcação precária de grandes dimensões aportou pelos próprios meios tendo os migrantes recebido assistência humanitária e cuidados de saúde.

Três pessoas foram transportadas para centros hospitalares.

Segundo a Cruz Vermelha trata-se da maior embarcação de migrantes a aportar na ilha da Grã Canária.

Em outras das sete ilhas que compõem o arquipélago espanhol junto à costa ocidental africana já aportaram embarcações de maior dimensão: em 2023, registou-se a chegada de uma lancha com 250 pessoas a bordo à ilha de Hierro e anteriormente uma outra com 330 migrantes.

Esta última embarcação foi localizada pelas autoridades a cerca de cinco quilómetros de Arquinequin (Grã Canária) mas navegou sem ajuda até à praia.

Dados oficiais do Governo espanhol divulgados, no dia 01 de outubro, indicavam que mais de 38.800 migrantes chegaram às Canárias desde o início do ano em embarcações precárias conhecidas como `pateras`, o dobro do número registado no mesmo período de 2023.